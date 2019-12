Dejligt: Tre syrere får afslag på asyl - 91 er rejst hjem

Der er nu så roligt i Syriens hovedstad, at flygtningenævnet for første gang har givet endelig afslag i tre asylsager. Og i november rejste 20 syrere retur med økonomisk støtte fra Danmark.

- Skønt at forholdene er blevet forbedret og de kan komme hjem igen.

Sådan skriver Carsten M i en kommentar på Kristeligt Dagblads Facebookprofil om de tre syrere, der netop har fået besked om, at deres asyl i Danmark er slut.



Det er Flygtningenævnet, der for første gang har stadfæstet asyl-afslag givet af Udlændingestyrelsen, og på nævnet hjemmeside kan man læse, at de afviste - der alle kommer fra Damaskus-området - hverken kan få opholdstilladelse på grund af de generelle forhold eller efter en individuel vurdering:

Alle er ikke i reel risiko

- De aktuelle forhold i Damaskus (er) ikke længere af en sådan karakter, at der er grundlag for at antage, at enhver vil være i reel risiko for at blive udsat for overgreb i strid med Menneskerettighedskonventionen alene som følge af den blotte tilstedeværelse på området, fremgår det således af afslagene, som du kan læse her.

Samtidig med at de danske asylmyndigheders øverste instans altså nu giver afslag til syrere, kan Dansk Flygtningehjælp meddele, at 20 syriske statsborgere er rejst hjem i november måned. Dermed kommer det samlede tal for syrere, der er rejst hjem fra Danmark med støtte fra den danske stat op på 91 siden april:

Hjem og genopbygge

- Dejligt at forholdende er blevet bedre dernede.

- Så kan de jo alle rejse hjem igen og være med til at genopbygge deres land, skriver Elna D i en Facebook-kommentar, mens Sven H viser forståelse for, at nogle syrere vil bliver i Danmark:

- Hvis familiemedlemmer er dræbt og man er blevet jaget på flugt af Bashar al-Assad kan man vel ikke fortænke folk i at nægte at rejse hjem.

- Jeg forstår de grunde folk har til at nægte hjemrejse og at de derfor nok ender med at bo i et udrejsecenter, skriver Sven.

140.000 kr til voksne og 42.000 til børnene

Den danske stat kan udbetale op til 140.000 kr pr voksen og 42.000 kroner per barn, så de hjemrejsende kan etablere sig i hjemlandet. Den største del af pengene bliver dog først udbetalt efter ét år i hjemlandet, men hvad tænker du?

Se også: Ny lov er populær: Flere og flere syrere forlader Danmark