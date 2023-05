Deler 850 millioner ud til kunder

Energiselskabet Andel fik et rekordoverskud - og nu meddeler selskabet, at 400.000 af kunderne kan se frem til et modtage et kontant beløb

- Det, vi går efter, er at sende et kontant beløb tilbage til andelshaverne.

- Præcis hvordan vi gør det, kan vi ikke sige endnu, og det vil formentlig kræve ændring af vores vedtægter, før vi kan gøre det.

- Men det er det, vi går efter.

Bare retur til os dødelige

Sådan siger Jens Stenbæk, bestyrelsesformand i Andel, til Sn.dk, om det regnskab for 2022, der viser et rekordsoverskud. Og de 400.000 af kunderne, der er såkaldte andelshavere, der nu kan se frem til at få i snit 2000 kr.

Efter energikrise: Energikoncernen Andel mangedoblede sit overskud sidste år

Andel har mere end 2 millioner kundeforhold, og til nationen! fortæller selskabet, at man er andelshaver, hvis man har en el-måler, der står Cerius på. Og at der faktisk også blev sendt penge retur til andelshaverne i 2021 i form af nedsatte tariffer for 400 millioner kroner.

På SN.dks Facebook-profil bliver meldingen om den lille milliard modtaget rimeligt pænt:

- Bare retur til os dødelige, tak, skriver Julie K., der muligvis henviser til at Andels topchefs årsløn nu har passeret 8,4 millioner.

Vil se dem før jeg tror på det

- Det vil vi da glæde os til, synes godt nok priserne har været skruet voldsomt i vejret, skriver Elsebeth A. i en anden kommentar, mens Lena J. er mere tvivlende:

- Jeg vil se de 2000kr på min konto, før jeg tror på, at vi får noget som helst tilbage, skriver Lena, men hvad tænker du?