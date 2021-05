Dem slipper du ikke for i år: Vi vil vise os frem

Efter et langt corona-år, hvor vi har holdt os for os selv, er det tid til at vise hud, mener en moderedaktør for et mandemagasin. Hvad mener du?

- Med min flæskede krop vil man slet ikke kunne se, at jeg har noget på.

Sådan skriver Mariusz K. i en af de - hold fast - 3600 kommentarer, der er skrevet i løbet af det seneste døgn på Børsens Facebook-profil om sommerens badebuksemode, der bliver stram og stofbesparende.

Vi har holdt os for os selv under pandemien

Avisen har nemlig talt med en badebuksesælger og en moderedaktør på et mandemagasin, og de er ikke i tvivl om, at sommeren 2021 står i de små nylontrussers tegn:

- Trenden handler om, at moden generelt er blevet mere sexet nu.

- Vi viser mere hud end længe som reaktion på, at vi har været tildækkede og har holdt os for os selv under covid-19.

De ligger klar - har ventet med længsel

- Nu har vi lyst til at komme ud, vise os frem og være sammen, siger Graham Addinal, moderedaktør på mandemagasinet Dossier til Børsen, og skal man tro de mange kommentarer - og de næsten 400 likes, opslaget har fået - så er danske mænd helt klar:

- Jeg har ventet med længsel på den dag.

- De ligger klar på hylden, skriver Søren M. således.

- Det var godt, din far gemte dem, han måtte købe I Frankrig i 2004-2005, skriver Morten R. i en kommentar til en, der hedder Isabella S., mens Louise P. er mere i tvivl:

- Bliver man nogensinde klar til det gensyn, skriver hun, men hvad tænker du?