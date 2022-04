Den går ikke i år, Johnny

Blomsterkunstner Johnny har nødudgange, skilte, brandsprøjter og brandvagter på sin 1000 kvadratmeter store blomsterudstilling, der er sat op i en gammel lagerhal i Hurup. Men nye regler fra 1. januar siger, at han skal have en kategori 3-tilladelse, udfærdiget af en certificeret brandrådgiver, som koster cirka 1200 kr. i timen. Så nu har kommunen lukket udstillingen

- Det slår da alle kreative idéer ihjel.

- Det kan kun kaldes paragrafrytteri.

Den går ikke, Johnny - ikke uden en kategori 3-byggetilladelse fra en certificeret brandinspektør, siger kommunen. Privatfoto

Masse nye lovregler

Sådan skriver Marianne H. i en af de hundredevis af forargede kommentarer, der er skrevet på Blomstermandens Venners Facebook-profil om nye brandregler, der betyder at blomsterkunster Johnny Haaugaards påskeudstilling i Hurup, Thy, nu må lukke.

- Vi er p.t. lukket pga. myndighederne og en masse nye lovregler, som INGEN kultursteder nærmest kan leve op til.

- Vi arbejder på sagen og beder om jeres tålmodighed.

- Vi skal nok refundere ubrugte billetter, såfremt vi ikke når at lukke op igen, skriver Johnny på sin hjemmeside, og til Nationen! fortæller han, at udstillingen nåede at have åbent i tre dage i sidste uge, før kommunens folk kom på besøg.

Tilladelse om seks måneder

- De siger, at der kan gå et halvt år, før den tilladelse, jeg åbenbart skal have, kan gå igennem.

- Men udstillingen varer jo kun tre uger, siger Johnny, der har haft tilsvarende udstillinger i Snejbjerg, Herning, Nr. Vosborg Herregård, Pallisbjerg Herregård og sidste år på Schackenborg Slot.

Lovlig blomsterkunst på Schackenborg 2021. Privatfoto

De nye regler trådte i kraft 1. januar, og Thisted Kommunes tekniske direktør, Mogens Kruse Andersen, siger til Nordjyske, at der ikke er noget at gøre:

- Så snart vi får den fornødne brandtekniske redegørelse, er vi klar til at udstede en tilladelse til udstillingen.

- Som kommune har vi ikke længere nogen myndighed på området. Det er ude af vores hænder.

Kommunen: Vi skal have noget materiale

- I dag skal vi blot på grundlag af den brandtekniske redegørelse vurdere, om det er i orden at udstede en byggetilladelse til udstillingen, og før vi har noget materiale at forholde os til, kan vi ikke udstede en tilladelse, siger han til Nordjyske. Johnny og Joan har nu forsøgt at skrive et åbent brev til både kulturministeren og erhvervsministeren (se de nedenfor), men hvad siger du?