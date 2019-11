Den havde politiet ikke set før

- Det kunne I også have fundet på.

Så havde vi sparet mange timer

Sådan skriver Ann-Kathrin W i en kommentar til en veninde - skrevet på den tysksprogede avis Schleswiger Nachrictens Facebook-profil til en artikel om den bilist, der natten til lørdag blev stoppet af politiet i en Ford Escort 50 kilometer fra den danske grænse.

- Ja, så havde vi sparet os selv for mange timers ventetid, svarer veninden, men spørgsmålet, er om bilistens opførsel er værd at kopiere.

Forbløffede betjente forbød videre kørsel

For ikke nok med at bilen havde falske plader, så havde den 28-årige kvindelige fører sat sig bag rattet og startet bilen, selv om viskermotoren var i stykker.

Og den måde hun havde fixet det problem på, faldt ikke i betjentenes smag:

- Betjentene blev forbløffede, da de så på forruden.

- Vinduesvisker-motoren var i stykker, og viskerbladene blev flyttet ved hjælp af reb (se billede).

- En motorvejs-patrulje fra Schleswig politi blev tilkaldt.

- Og den videre kørsel blev forbudt, skriver det lokale politi på Bundespolitiets presse-side om episoden.

Klart tilfælde

Michelle E - der selv er kvinde - bruger hele fem kvinde-emojis og en abe med hænder for øjnene i sin kommentar, som vist skal understrege, at den slags kun kan ske for kvinder, men hvad tænker du?