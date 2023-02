Den mund: Det gad forsikringen ikk’

Det koster kassen at gå til tandlægen og Marianne tvivlede derfor på at Tryg Forsikring ville hjælpe hende. Hun fik ret og skrev til nationen! - og noget tyder på, at det var en god ide

- Hej.

- Jeg bor på Lolland. Det har jeg gjort i snart 10 år.

- Jeg er 51 år, førtidspensionist og har ikke rigtig haft hverken råd eller mulighed for at passe mine tænder.

Den kostede 229 kr. pr. måned

- Så jeg var tvivlende, da en konsulent fra Tryg ringede mig op i 2019 og tilbød mig en ’rigtig god’ tandforsikring.

- Jeg fik at vide, at den kostede 229 kr pr måned og at min egenbetaling så ville være maks 500 kr. Og at Tryg ville klare resten.

Og regningen endte på 25.000

Sådan indleder Marianne J. et brev til nationen! om de fire tænder i undermunden, hun lige har fået hevet ud sammen med et par stykker, der sad i øverste tandsæt. Og den regning på 25.000 kr hun sendte videre til Tryg.

Annonce:

For selv om konsulenten jo havde talt om en grænse for ’egenbetaling’, så sendte Tryg regningen retur. Det synes Marianne er for ringe og hendes brev - som nationen! har bedt Tryg om at kommentere – fortsætter nemlig således:

Men noget tydede

- Så da jeg endelig står og vil bruge den forsikring, viser den sig ikke at dække.

- Det tyder på, de kun søger efter fejl eller undskyldninger for at undgå udbetalinger.

- De afviser og siger, at hvis man fejler noget inden eller at noget tyder på at man fejlede noget inden, man tegnede forsikringen, så dækker de ikke, skriver Marianne, der også fik lavet to delproteser plus renset tænder.

Tryg: Det handler jo om forud beståede skader

nationen! har spurgt Tryg, hvor ofte de afviser at dække kundernes tandlægeregninger. Og hvor ofte de kontakter kunder telefonisk for at sælge tandforsikringer. Og om de godt kan forstå at Marianne er skuffet og føler sig snydt. Og det svarer Tryg på sådan her:

Annonce:

- Ligesom alle andre forsikringer dækker tandforsikringen ikke skader, som allerede er til stede, når forsikringen købes, hvilket fremgår af betingelserne og altid fremhæves af vores medarbejdere i dialogen med kunderne.

- Det sker meget sjældent, at vi er nødt til at afvise en skade på tandforsikringen, og vi oplever generelt stor tilfredshed med produktet. Derfor er vi naturligvis kede af, at vi ikke har kunne hjælpe kunden i dette tilfælde, som jo netop handler om forud bestående skader.

Men vi tager kontakt og finder en løsning

- Såfremt kunden har fået opfattelsen af, at forud bestående skader er dækket på forsikringen, er der tydeligvis opstået en misforståelse mellem kunden og vores medarbejder.

- Ingen er interesseret i hverken at sælge eller købe en forsikring, hvor dækning på forhånd kan udelukkes.

- Vi har i dette meget særlige tilfælde derfor taget kontakt til kunden for sammen med hende at finde en tilfredsstillende løsning på misforståelsen, skriver Tryg, men hvad tænker du?