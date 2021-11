Den store julefrokost-frygt

- Bare vent og se.

- Ingen julefrokoster eller noget i år igen.

Faren er et forsamlingsforbud

Sådan skriver Stefan B. i en af de mere dystre kommentarer, der er skrevet på DR Nyheders Facebook-profil om de kommende julefrokoster, coronarestriktioner - og arrangørernes frygt for at coronapas i politikernes øjne ikke er nok, men muligvis bliver suppleret med det velkendte forsamlingsforbud:

- Coronapasset er ikke det store for os.

- Mundbind vil folk også leve med.

- Men faren er et forsamlingsforbud, siger Thomas Berthelsen, der er salgsdirektør i Copenhagen Event, nemlig til DR Nyheder Penge om de store julefrokost-fester, han har i kalenderen lige nu. Fester, der skal give penge i kassen efter en barsk nedlukning sidste år.

Tætpakket med ikke-testede - nej tak

Eventdirektøren frygter nemlig, at der kommer flere og hårdere restriktioner på den anden side af kommunalvalget, og DR Penge har talt med en nervøs julefrokost-arrangør i Aarhus, der også får det svært, hvis der bliver indført forsamlingsforbud.

- Gys, skriver Jytte B i anden kommentar, og Maybritt A. leverer denne svada:

- Jeg skal fandeme ikke være i et tætpakket rum med nogen, der ikke er testet, lyder det fra Maybritt A. i en tredje af de mere end 100 Facebook-kommentarer, der er skrevet om julefrokosterne hos DR, men hvad tænker du?