Den troede Espresso House ikke på

Henriette betalte for to kopper kaffe med sit Apple Watch. Men ekspedienten mente ikke, betalingen var gået igennem, så hun måtte betale i alt 216 kroner for to kopper kaffe. Nu beklager Espresso House

- Min mand og jeg valgte den 21.12.21 at nyde en kop kaffe på Espresso House i Ryesgade i Aarhus.

- Jeg betalte via mit Apple watch, men ekspedienten siger, der er sket en fejl, og at jeg skal betale igen.

- Jeg viser hende min kvittering fra min bank på uret, men hun påstår, at den stadig ikke er gået igennem.

- Jeg betaler så igen, da jeg jo gerne vil have den kaffe, vi er kommet for at nyde.

Tegning: Patrick Byron

Så skriver jeg en mail

Sådan skriver Henriette R. til nationen! om den nu meget dyre kaffe, hun endte at få på Espresso House. For da hun tjekker sin bank, opdager hun, at hun havde ret, og ekspedienten tog fej. Beløbet VAR nemlig blevet trukket dobbelt.

Henriette tænkte så, at Espresso House nok ville være hurtige til at rette fejlen og sende de 108 kroner, hun har betalt for meget retur, men næ nej. Hendes mail – som Espresso House kommenterer nedenfor – fortætter nemlig således:

Og så skriver jeg en mail til

- Jeg skriver en mail, hvor jeg oplyser om situationen og beder om, at de tilbagebetaler det beløb, de har trukket for meget.

- Efter to uger skriver jeg igen for at høre, hvor mine penge bliver af, men heller her får jeg svar på, hvornår jeg får mine penge.

- Efter yderlige en uge ringer jeg til dem, men kan ikke komme i tale med andre end personen i omstillingen, som forsikrer mig om, at jeg vil blive ringet op, når vedkommende, der har sagen, er ledig.

Og så ringer jeg igen

- Dette sker dog ikke, og efter fire dage ringer jeg igen, men får samme svar og kan ikke få lov til at tale med en overordnet eller nogen andre i det hele taget.

- Jeg mener ikke, det kan være rigtigt, at jeg ikke kan få nogle penge tilbage, som jeg ikke skulle have betalt i første omgang, skriver Henriette, og det var godt hun gjorde det, for nationen! har spurgt Espresso House, hvor mange kunder, der betaler med Apple-watch - og hvor mange af de betalinger, der går galt? Og hvornår Henriette får sine penge.

Vi har beklaget ulejligheden

Og det svarer de på sådan her:

- Vi har været i kontakt med Henriette og har refunderet beløbet samt beklaget forsinkelsen og ulejligheden.

- Der er intet, der indikerer, at vi har generelle udfordringer relateret til Appe Pay; vores gæster kan trygt benytte denne betalingsmetode hos Espresso House, skriver kaffegiganten - og Henriette har sendt dette foto: