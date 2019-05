Dennis 50.000 kr. fattigere: Jamen, jeg har logget på jobnet

- Hej.

- Det hele starter i december. Jeg fik et brev fra Syddjurs kommune, hvor der bliver skrevet, at jeg er blevet underlagt sanktioner.

- Forinden havde jeg været sygemeldt, og var ikke blevet informeret om, at sygemeldingen var ophørt.

- Jeg ringer derfor straks til kommunen for at få dette løst, men min sagsbehandler skulle på juleferie og ville først være tilbage d. 7/1-19.

Sagsbehandleren havde glemt at vi skulle holde møde

- Jeg aftaler en tid med hende denne dag, som jeg skriver i min kalender samtidig med at jeg taler med hende i tlf.

- Men da jeg så møder op på denne dato, har hun glemt det og det står heller ikke i hendes kalender. Øv.

Sådan indleder flyttemand Dennis A et brev til nationen! om den i hans øjne helt urimelige situation han og konen - som er førtidspensionist - er havnet i. Kommunen har nemlig ikke udbetalt nogle penge til Dennis siden december. Og nu hvor parrets mulighed for at bo billigt på en lokal campingplads er slut, fordi feriesæsonen begynder - så synes de der skal ruskes op i Syddjurs Kommunes måde at behandle borgerne. Dennis' brev - som Syddjurs kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

Det passer ikke - jeg har logget på jobnet

- Jeg har efterfølgende været logget på jobnet, som man skal, men hun (sagsbehandleren) påstår, at dette ikke er sket. Men det er det.

- Jeg har endda også passet 'jobplus', som jeg blev bedt om.

- Men stadig sanktionerer hun mig, også selv om jeg har prøvet at tale med dem om, at jeg har søgt job. - Jeg har søgt de job, jeg har mulighed for at få, men mange har jeg ikke mulighed for at søge, da jeg ikke har penge til bus. (det er jo klart, når de ikke giver mig mine penge).

Og de vil heller ikke hjælpe med en bolig

- Jeg har på ca 5 måneder mistet 50.000 kr. og det har så bevirket, at vi har måtte gå fra hus og hjem og nu lever som hjemløse - min kone jeg og vores hund og kat.

- Vi har 2 børn, der er udeboende, og de kan så heller ikke se os, da vi ikke har et hjem.

- Vi har også flere gange søgt om penge til indskud til et andet hjem, men det bliver afvist, da jeg ikke får kontanthjælp.

- Nu siger kommunen at vi bare skal aflive vores dyr, for så er det nemmere at få en bolig.

- Det er ikke særlig rart, og min kone er førtidspenionist pga. sen hjerneskade og posttraumatisk stress og flere discosprolapser.

- Hun kan ikke tåle alt dette, men det bliver der slet ikke taget hensyn til, skriver Dennis, der kan se frem til et dialogmøde på Rådhuset. Kommunens chef for Erhverv og Beskæftigelse, Mette Vestergaard Byskov, mener nemlig, at det er vigtigt, at høre om borgernes erfaringer:

Kommunen: Man er altid velkommen til at ringe

- Vi har ikke mulighed for at ikke kommentere på den konkrete sag, men vi er altid interesserede i at høre erfaringer direkte fra borgerne.

- Derfor har vi også sidste år afviklet et dialogmøde med sygedagpengemodtagere og vi afholder her i maj et dialogmøde med forsikrede dagpengemodtagere. Det gør vi for at komme tættere på borgernes oplevelser, så vi kan give den bedst mulige service inden for lovens rammer.

- Det er vanskeligt at svare præcist på hvad udfordringerne med borgerens brug af jobnet skyldes.

Og en borger har altid mulighed for at klage

- Man skal huske på, at borgere ifølge loven har pligt til at melde ind via løsningen i en række situationer og at det kan få konsekvenser for ens udbetalinger, hvis man ikke gør det.

- Hvis den elektroniske løsning driller, er man dog altid velkommen til at ringe, for at sikre at man overholder sine forpligtelser.

- Til sidst har en borger altid mulighed for at klage over sin sagsbehandling til os, så vi kan komme i dialog med borgeren om håndteringen af sin sag. For at vi kan behandle en klage, kræver det, at borgeren kontakter os direkte, skriver Mette Byskov, og nationen! har onsdag eftermiddag talt med Dennis, der vil tage direkte kontakt allerede i morgen.