'Der er for mange muslimer i Danmark': Esmat synes Martin Henriksen vrøvler

Han er født i Danmark, hans far har været soldat i det danske militær, og nu vil han gerne have en debat om hvad, der skal til, for at være dansk nok.

- Martin Henriksen!

- Du siger, at der er 'for mange muslimer' i Danmark. Har du nogle statistikker på det? Og har du noget belæg for at sige det?

- Du snakker også om, at islam spiller en (for) stor rolle I Danmark og at det er et af de største samfundsproblemer vi har I landet. Hvor er dit belæg fordet?

- Du mener at 'bare' fordi. at man er født I Danmark, så er man ikke dansk per automatik? Hvad skal der til for at være dansk for dig?

- Hvad er det du mener, der skal til for at være dansk?

Min far har været soldat i Danmark

Sådan indleder 18-årige Esmat R , der går på handelsskole, et brev til nationen! - et brev han bl.a. har skrevet efter at han i samfundsfag har set et tv-klip med Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører Martin Henriksen debattere danskhed. Esmat har også lagt mærke til de forslag Martin Henriksen har fremsat efter statsministerens nytårstale om ghetto'er, og nu vil han gerne stille nogle spørgsmål i et åbent brev:

- Ingen af mine forældre er født I Danmark, men de har begge dansk pas - er de så ikke danskere?

- Min far har været soldat her i Danmark, han har gået i skole her I Danmark, og han har fået kone og børn her i Danmark! Skal vi også rejse hjem? Er vi ikke danske nok?

- Du siger også, at der skal komme et udgangsforbud for unge under 18 I 'ghettoområderne' efter kl. 20.00? Men hvorfor skal det kun gælde folk I 'ghettoområderne'?

Se også: DF's ghettokrav til 'naiv' Løkke: Udgangsforbud efter klokken 20

Det er jo et direkte angreb på 'indvandrere'

- Der er da lige så mange etniske danskere, som begår kriminalitet som indvandrer.

- Desuden har kriminalitet ingen etnisk baggrund, så du kan da på ingen måde tillade dig selv at generalisere på så grove manér! Det er jo et direkte angreb mod indvandrere, som du jo kalder os.

- Og med hensyn til dine holdninger om de religiøse højtider for muslimer, dem kan du jo lige så godt pakke sammen.

- Du taler jo så meget om grundloven, hvor der blandt andet står noget om religion –og ytringsfrihed, bare lige en lille reminder.

- Det lyder jo nærmest som om du ikke har læst på lektien inden du kom med sådan et forslag.

Jeg er muslim - og jeg er måske mere dansk end dig

- Hvad angår de muslimske friskoler og moskeer, så holder det jo heller ikke – hvorfor må vi ikke have muslimske friskoler eller moskeer?

- Skal vi også bandlyse kirker og katolske friskoler? Det er jo fuldstændig lige ud dobbeltmoralsk.

- Jeg vil simpelthen gerne vide hvorfor du helt specifikt går efter islam og folk fra den muslimske kultur?

- Jeg vil lige understrege, at jeg er muslim – og at jeg er lige så dansk som du er, og måske mere til, slutter Esmat, der melder sig 100 procent parat til at tage en debat om danskhed.

Men hvad tænker du? Og forstår du godt, at folk, der er født i Danmark, bliver vrede over, at de i Martin Henriksens øjne ikke er 'danske nok'?

Hvem tror du ville ’vinde’ en debat om at være dansk nok? — Esmat R — Martin H — Det er sgu et svært spørgsmål Hvem tror du ville ’vinde’ en debat om at være dansk nok? 23.37 % Esmat R 63.1 % Martin H 13.52 % Det er sgu et svært spørgsmål Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.



Fakta:

Ifølge religion.dk estimeres den muslimske befolkning i Danmark til 284.000 individer (5 procent af befolkningen) den 1. januar 2016.

En stigning fra 263.800 (4,7 procent af befolkningen) siden den 1. januar 2015. Forøgelsen skyldes især stigningen i antallet af syriske flygtninge i 2015.