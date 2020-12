Der er noget Klaus ikke forstår

Klaus mener, at de læger, der skriver erklæringer om at folk er fritaget for at mundbind, bør spørge sig selv: Kan min patient beskytte sig selv og andre med noget andet?

- Hej.

- Jeg kan fint forstå, at der findes personer, som ikke kan bære mundbind.

- Jeg syntes heller ikke, at de er særligt behagelige i en varm butik.

Kan ikke forstå fritagelse

Sådan indleder Klaus E et brev til nationen!, han skrev efter at have læst om HT, der bad nationen! sætte fokus på at han – som er fritaget for mundbind med lægeerklæring blev bedt om at forlade en butik. En artikel der fik mere end 2000 kommentarer.

nationen! har tidligere bragt beretninger fra Thomas og Daniel , der også har haft problemer ude i samfundet, fordi er fritaget for at bære mundbind, men Klaus E undrer sig over, at de ikke bare hiver et visir frem. Hans brev - som han alle danske læger og folk, der ikke kan bære mundbind læser og lader sig inspirere af - fortsætter derfor således:

Det dækker kun næse og mund

- Når nu der findes andre typer af beskyttelses midler, kan jeg ikke forstå fritagelsen for mundbind.

- Der findes jo f.eks. visir, hagevisir, som kun dækker op til næsen og så findes der faktisk også et visir, der bæres som en brille.

- Det dækker kun næse og mund.

- Helt konkret kan jeg ikke forstå, at bare et af de forskellige ansigtsbeskyttelses midler, ikke kan anvendes af folk der ikke kan bruge mundbind.

Findes der alternativer?

- Jeg tror lægen mangler at stille sig selv spørgsmålet: Er der andre typer af beskyttelse, der kan bæres af min patient, skriver Klaus, men hvad tænker du?