Derfor kommer taxa'en ikke

Stangstive taxa-kunder bestiller ture, de ikke bruger, og derfor vælger mange chauffører at slukke for anlægget - eller afviser radioture, når de kører i weekenden. Og det er bare ét af de problemer, taxa-chauffører slås med.

- Jeg kører taxa søndag til torsdag aften.

- En anden chauffør kører bilen fredag og lørdag

- Og jeg slet ikke travlt i alle ugens dage

Tag dog på bodega en anden aften

- Der findes altså andre dage på ugen ud over fredag og lørdag aften, hvis hr/fru Jensen skal på bodega og skal hentes hjem.

- De kan vælge at gå til bodega i de mindre belastede tider, hvor arbejdspresset er lidt mere jævn fordelt.



Skats hjemmeside går jo også ned

- Skats hjemmeside går f.ex. også hvert år ned i marts måned pga årsopgørelser, hvor man venter timevis for at komme ind..

- Det er det man kalder spidsbelastning.

Sådan indleder taxachaufføren S et brev til nationen! om at køre taxa - og føle sig skidt behandlet af nogle kunder. S har nemlig læst om de nordsjællandske bodega-ejere, der klagede over, at deres kunder skal vente timevis på en taxa for tiden. Og han vil gerne give sit besyv med.

Sure bodega-ejere: Det kan ikke være rigtigt

Alle sku' køre kl. 22.00 - og det var det

S synes nemlig kunderne skal tænke sig lidt mere om, før de brokker sig - for livet som taxa-chauffør er ikke en dans på roser. Hans brev - som han håber du vil dele til alle, der kører taxa engang imellem - fortsætter nemlig således:

- Under covid 19 - hvor alt lukkede kl 22 - fik alle vi vogne ture præcis kl 22.00, hvor alle skulle hjem på samme tid.

Man kan ikke leve af luft - og mange fik stress

- Man nåede så en enkel tur eller to, så var festen forbi 22.30, og byen en spøgelsesby, og samtlige vogne var arbejds løse.

- Ingen kærede sig om, hvordan vi sku leve efter kl. 22.00, folk skulle jo bare hjem.

- Og man kan ikke leve af luft og 0 kr i flere timer for 90% af os arbejder på provisionsløn.

- Mange fik stress af jagte ture, for taxa-manden har et liv og en familie, der skal forsørges.

Tre gader til 90 kr

- Og han står ikke stille ugen igennem og venter på den bodega-tur fra en halvfuld hr. Jensen, der skal 3 gader længere hen ..... til måske 90 kr.

- Det lever man ikke af.

- En anden udfordring i weekenderne er respekten på bestilte ture. Den er væk pga alkohol.

- Folk ringer og bestiller og hopper så på en vogn, som de fanger på gaden. Resultat: kollegaen kører forgæves



Fulde folk bestiller for mange taxa'er

- Det er spild af tid, ressourcer og brændstof, med kæmpe frustration til følge.. :(

- Et tredje problem er, at folk ringer efter samme tur til 3 eller flere forskellige selskaber og tager den som kommer først - uden at afbestille de øvrige.

- Nej, respekt til erhvervet er ikke eksisterende, og SLET ikke når man er beruset.



Så mange slukker og køre kun gadeture

- Som modsvar til dette har mange chauffører valgt at slukke for anlægget, eller afviser radio ture/kører, når de er i byen. De kører udelukkende på gadetur, skriver S, der synes, der burde indføres et 'forgæves kørsels gebyr, som kunden - der har bestilt en vogn men i mellemtiden har taget en anden vogn - skal betale:

- Lidt ligesom når man udebliver fra en lægeaftale eller tandlægen eller andet lignende, så er der et gebyr.

- I taxa-branchen er dette gratis, og det tit, at der dukker 2 eller flere biler fra forskellige selskaber op på samme tid eller lige efter hinanden.

- I et enkelt tilfælde valgte vi alle at køre fra adressen, uden at tage kunden, for vi synes det er virkelig svinsk, skiver S, men hvad siger du?