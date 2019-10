Derfor overførte Jens 100 kr til kræft-syg dreng

Børn, voksne, virksomheder, der donerer uselvisk, så en kræftsyg kan blive behandlet, er er et smukt eksempel på, at danskere kan løfte i flok, skriver Jens S.

- Hej.

- Vi sendte 100 kr. fordi mange bække små gør en stor å!

- Og selvfølgeligt fordi vi håber, at Marcus, får den hjælp og behandling han har brug for.

Sådan indleder Jens S en mail til nationen! om den indsamling, der er sat i gang for at betale for behandling af en dansk dreng med hjerne-tumor. En indsamling som Ekstra Bladet har beskrevet, og som torsdag aften nåede 3 millioner kr.

Super godt gået af Danmark

Jens tror, at mange er ved at være trætte af at støtte større organisationer, hvor man ikke kan se hvor pengene forsvinder hen. Og han synes sådan en indsamling til en syg dreng, er smuk, fordi den viser at danskerne kan løfte i flok.

Hans brev - som han gerne vil have at du deler på Facebook, så der kommer endnu mere fokus på indsamlingen - fortsætter derfor således:

- Det er indsamlingerne til Marcus et rigtig flot bevis på.

- Børn, voksne, virksomheder og private, der donerer uselvisk.

- Super godt gået af Danmark.

- Det er sådan vi er bedst, skriver Jens, der iøvrigt også giver penge til kræftens Bekæmpelse og Røde Kors.

Hvornår har du sidst givet penge til en indsamling?