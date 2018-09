Derfor skal kæresten ikke konvertere: Mustafa er blevet farveblind af kærlighed

Jeg siger det ikke så tit, jeg ved det godt

For det er kliche efterhånden med det der kærligheds pop. Men

Det sådan jeg har det, jeg kan ikke forklare det, Kan ikke beskrive følelsen, og de andre kan ikke tale mig fra det. Nej.

De prøver alt hvad de kan på at smide sten på vejen.

Alt hvad de kan på at splitte dig og mig,

Men vi to er uadskillelige, deres had er ualmindelig

For vi er et symbol på alt hva de foragter,,

Du og jeg er gode, sammen ,lad dem bare snak ah. .

Sidste år var hektisk, fuld af stress, med et sigtekorn i panden, du ved jeg giver den gas.

Det Rami og Julie Live.

Dig kalder de perkerelsker,og mig

kalder de alt for dansk. Sinds.

Vi ikke engang samme farve politisk, men kærlighed gør farveblind.



Et øje for et øje, gør hele verden blind

Og det ville være en skam, hvis jeg aldrig

Så dit smukke smil igen.





Ha mig med en stor mund,

bliver pludselig en mand af få ord.

Når jeg ser dig står foran spejlet og sætte håret

Og nu er du blevet mor,

Til vores lille dreng, som vokser op med kærlighed og omsorg.

Jeg giver ham mine værdier med, og lader ham vælge selv, det kun godt for ham.

For du ved jeg ikke vil lade mig spærre inde det bur, hvor tremmerne ikke kan ses, vi kalder der kultur, normer, traditioner, alle har en holdning men hvad deres intentioner, vi sammen på trods af forskelle af dimensioner, det kærlighed der binder os sammen,

De kan have en holdning om hvem vi skal være, men det en skam, at de tror jeg vil det samme.

Jeg hverken dansker eller perker,

Min nationalitet er menneske

Og indtil den dag vi fatter det, kan de kalde mig derker.