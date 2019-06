Desperat curling-mor: 19-årig søn er 'gamer' og vi er uden internet

- Kort fortalt så flyttede vi i maj måned 1400 meter ned ad vejen.

- Vi havde Hiper som internet udbyder og beder om at få det flyttet med på den nye adresse.

- Ingen problem, dog kostede det knap 700 kr fordi der var flere indgange (12 eller 14 ifølge Hiper), som kunne bruges på adressen. De kunne ikke se hvad for en, der gik ind i vores hus.

Grav-selv-løsning 1200 - ellers koster det 12.000

- Vi venter så i noget der føles som 117 år på, at der kan komme en tekniker (ca 4 uger) og han var her så i mandags.

- Han sagde, at der var 2 løsninger, den ene kostede 1200 kr og den anden 12.000 kr og hvad for en jeg ville vælge.



- Jeg ville da helst ha den løsning til 1200 kr men så skulle jeg selv lige grave min indkørsel op, så de kunne lægge et kabel ind til mit hus.

Lang måned uden TV og netflix

Sådan indleder Mia L et brev til nationen! om livet uden internet – og prisen for et internet. Mia synes selv, det er irriterende, at der nu er gået mere end fire uger uden at hun har kunne være på nettet, men som du kan læse nedenfor, så er hendes 19-årige søn endnu mere plaget. Og derfor beder hun nu nationen! om gode råd. Hendes brev – som TDC svarer på nedenfor – fortsætter derfor således:

- Det er sgu ret fustrerende at være uden internet i 2019 og min mobil kan altså ikke klarer ærterne alene.

- Knægten på 19 er oz lidt træt af, at det er umuligt at spille online, og det har allerede været en lang måned uden tv og netflix.

- Han overlevede dog sin eksamen uden net forbindelse 

Har ellers læst at man har ret til netforbindelse

- Jeg forstår bare stadig ikke, hvorfor det skal koste mig alle de penge for noget, som jeg har læst mig til er en ret alle har.

- Kald mig bare blond, men jeg fatter det stadig ikke.... og selvfølgelig har jeg ikke 11-12.000 kr til at grave et hul i jorden, skriver Mia, der har sendt et foto OG en tegning med at hendes nye hus og den boks, som internetforbindelsen er gemt i.

TDC: Boligen skal tilsluttes

TDC har læst Mias nødråb, og de kan godt forstå, at hun savner en internetforbindelse, og de er sådan set også parate til at hjælpe hende med at få en:

- Det er dog sådan, at når der ikke er er trukket kabler ind til Mias bolig, kan der ikke leveres kablet bredbånd, med mindre boligen først bliver tilsluttet.

Ellers er der jo mobilt bredbånd

- Det kan enten ske ved, at TDC udfører både gravning og tilslutning, eller at hun selv sørger for, at der bliver gravet, hvorefter TDC så kan lave selve tilslutningen til en væsentligt lavere pris.

- Som et alternativ kan Mia undersøge mulighederne for mobilt bredbånd, det er en mulighed, som en del danskere benytter sig af.

- Her får man bredbånd via mobilnettet og behøves altså ikke have en kablet forbindelse til sit hus, skriver TDC, men hvad tænker du Mia skal gøre?