Desperat familie: Forstår det ikke

- I 2014 mødte jeg en skøn pige fra Filippinerne. Vi besluttede os for at gifte os og flytte til Danmark.

- Vi fik en dejlig datter i 2016, som blev født i Danmark og er Dansk statsborger.

- Min kone har en søn som var 11 år, da vi blev gift.

Vi besluttede at vente

- Han var bange for at flytte til Danmark, da han jo havde sin vante gang, med venner og skolegang i Filippinerne og vi besluttede os for at vente med at tage ham op til Danmark indtil han var færdig med sin skolegang.

Sådan indleder Christian S. et ret så desperat brev til nationen! om danske udlændingeregler og deres betydning for hans familie. For Christians ’papsøn’ – som kom til Danmark i 2021 da corona-nedlukningerne løb ud – har nemlig netop fået at vide, at han skal rejse hjem til Filippinerne. Selv om hans mor, lillesøster og papfar bor her. Det synes Christian ikke kan være rigtigt – hans brev fortsætter derfor således:

Men han er udvist mens klagesagen kører

- Stanley boede hos sine bedsteforældre, mens han gjorde sin skolegang færdig, men de er imidlertid nu blevet så gamle og syge, at de har svært ved at tage sig af ham.

- Så Stanley kom til Danmark i august 2021, hvor vi så søgte familiesammenføring.

- Men efter 8 måneders venten, hvor Stanley ikke kunne fortage sig noget andet end at vente, fik vi afslag.

- Vi har anket sagen, men af uransagelige grunde har han fået afslag på ophold i Danmark, mens sagen kører.

- Sagsbehandlingstid kan være op til 14 måneder!!

Vi beder ikke om penge - og betale skat

- Vi har ikke har bedt staten om nogle ydelser, eller nogensinde fået ydelser fra det offentlige.

- Jeg er dansk statsborger og 56 år. Har arbejdet siden jeg gik ud af 9. Klasse. Jeg er selvstændig og betaler min skat med glæde og bidrager nok også med lidt mere end de fleste skatteydere.

- Min kone hjælper til i firmaet efter behov.

- Så min hustru og jeg føler os svigtet af den danske stat, og føler os totalt magtesløse over for systemet, skriver Christian, der synes udlændingemyndighederne skal se på sagen igen, men hvad synes du?