Desperat far til 'usynlig elev': Skolen lyver

- Min søns skole har fremsat usande udtalelser, der har medvirket til, jeg ikke har haft samvær med min søn i nu 1,5 år……………..

- I december 2017, da min søns mor gik til Statsforvaltningen og søgte om ophævelse af samværet, fik min advokat og jeg nemlig, via aktindsigt fra Statsforvaltningen, skolens udtalelser at se.

- Skolen havde skrevet følgende:

'Skipperen' (dæknævn for barnets rigtige navn) har meget fravær og kommer ofte for sent, når han er hos sin far.'

- Men det vidste jeg jo - som far - var direkte forkert.

Kan de ikke se min søn?

Sådan indleder 'S', der er far til 'Skipperen'(dæknavn), der er 8 år, et brev til nationen! om den i hans øjne helt urimelige og forfærdelige afgørelse, der betyder, at han ikke må se sin søn vokse op.

Faren mener, at skolens personale simpelthen ikke har set, at hans søn har deltaget i undervisningen, og da sønnens 'usynlighed' har fået så store konsekvenser, så vil han gerne have skolen til at trække deres udtalelse tilbage.

Men som du kan læse, så nægter skolen - og til nationen! siger skolen, at de ikke vil kommentere en personsag, og at de overholder loven. Farens brev - som han håber folk, der er interesseret i familier og retfærdighed vil dele via facebook, så der kommer opmærksomhed på problemet - fortsætter nemlig således:

To sygedage hos mor - to hos mig

- Jeg udbad så skolen om at se min søns fraværsstamkort.

- Først på tredje rykker fremkom skolen med min søns fraværsstamkort, som viste at 'Skipperen' havde haft to sygedage hos mig, og to sygedage hos sin mor,

- Og at for sent fremmøde KUN var sket I forbindelse med nogle skiftedage, hvor 'Skipperen' var ulykkelig over, at skulle tilbage til sin mor og derfor ikke havde sovet om natten.

Og nu må min søn ikke se mig

- Jeg havde behørigt på skoleintra meddelt skolen de dage, at han kom lidt senere, fordi han ikke havde kunne sove, hvilket var modtaget og besvaret af klasselæreren.

- Jeg har nu tre gange anmodet skolen om at ændre de usande udtalelser, om at min søn skulle have meget fravær, når han var hos mig. Senest skrev jeg d. 11.april 2019.

- Men skolelederen fastholder, at han ikke vil ændre svaret, trods det skolen er bevidst om, at de har bidraget afgørende til, at min nu 8 årige søn ikke må se sin far på nu halvandet år, skriver faren, der gerne vil høre om du har et godt råd til, hvad man kan gøre i sådan en situation?