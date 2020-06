Desperat: Min søn kan ikke trække vejret i fængslet

- Jeg har nu flere gange fået opringninger fra min søn, som er astmatiker og allergiker over for pollen.

- Han har stort besvær med sin vejrtrækning og kan ikke trække vejret uden sin astma medicin.

- Han får øjendråber, næsespræy, og allergi piller samt Bricanyl for sin astma.

Han løb tør i fredags og sagde det til personalet

Sådan indleder Brigitha P. et brev til nationen! om at være bange for sin søns liv - og ikke kunne gøre noget. Sønnen sidder nemlig fængslet i Nyborg, og her er personalet, ifølge moderen, ikke indstillet på at hjælpe sønnen med at få medicinen. Derfor mener hun at sagen skal frem i medierne, og nationen! har i går bedt Kriminalforsorgen om at hjælpe med et svar på, hvorfor en astmasyg indsat skal vente på at få sin medicin.

Se også: Fange klager: Låst inde i timevis med ondt i blindtarmen

Moderens brev fortsætter nemlig således:

- Han er løbet tør for Bricanyl, hvilket han i fredags meddelte personalet, der lovede ham en ny inhalator mandag (i går) inden kl 13.

Han må vente til torsdag

- Men da kl. bliver 13.00, fik han en ny besked - han må vente til torsdag hvilket han ikke kan.

- Det er uhørt da hans vejrtrækning er dårlig.

- Jeg har været i kontakt med vores læge, der siger, at der er udskrevet recept, men Nyborg ønsker ikke at tale med en pårørende om det.

Som at slå i en dyne

- Det er som at slå i en dyne, skriver moderen, der her til formiddag har haft sin søn i telefonen igen. han fortalte, at han havde haft et 'kæmpe astmaanfald' i nat, og at personalet havde udleveret 2 panodiler.

Kriminalforsorgen skriver, at de ikke kan kommentere på konkrete sager, men at de generelt kan oplyse, at der i Kriminalforsorgens institutioner er adgang til sundhedspersonale, der kan vurdere den indsattes behov for medicin og behandling, men hvad tænker du?