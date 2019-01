Desperat mor: Så siger jeg mit job op går på kontanthjælp

- Efter 10 måneders kamp - uden skole gang - blev min søn endelig udredt i oktober 2015.

- Han er autist.

- Til det første møde med en sagsbehandler, bliver der spurgt hvad det drejer sig om. De aner rent faktisk ik hvorfor vi er der.

5 sagsbehandlere på 3 år - og mange aflyste møder

- Det andet møde; vores søn bliver forvekslet med en anden dreng og sagsbehandler har igen ikke sat sig ind i, hvad det drejer sig om.

- Der bliver i alt 5 sagsbehandler skift igennem 3 år. De sidste 3 skift inden for det sidste halve år. Møder bliver aflyst gang på gang.

Jeg er chauffør - og møder kl. 04.00

Sådan indleder Marie P et brev til nationen! om den håbløse situation hun og sønnen på 14 er i. Marie skriver selv at hun er desperat, fordi hendes autistiske søn ikke får den hjælp, han har brug for. Og i det svar som Sorø Kommune har sendt til nationen!, er der ikke meget hjælp at hente (læde det nedenfor). Maries brev fortsætter således:

- Lige nu kæmper vi for kørsel til skole til min søn, i de perioder jeg har ham.

- Jeg har nemlig ikke mulighed for at køre ham grundet arbejde (jeg møder kl 04.00).

- Min x mand - min søns far - vil kommunen slet ikke gøre noget for, da vores søn har bopæl hos mig.

Min søn kan ikke sidde i bus fyldt med andre børn

- I sommeren 18 fik min søn bevilget buskørsel, men han stresser ekstremt hurtigt og har meget angst, og en bus fyldt med andre børn og en buschauffør han absolut ikke er tryg ved.

- Sorø kommune vil ikke lytte og da de skifter aktør i oktober er det helt skævt med bus turen.

- Kommunen mener at min søn sagtens kan sidde i bussen en time - selv om han får gentagne stressanfald.

- Dette er så 4 mdr siden nu, hvor min søn ikke har været i skole (i de perioder han bor hos mig).

Det er ved at være meget kritisk

- Sorø Kommune/sagsbehandleren har aflyst de sidste 3 møder vi har forsøgt at få i stand, og nu er det ved at være meget kritisk med vores dreng!!

- Han trives absolut ikke med den ustabile hverdag, skriver Marie, der overvejer om hun kan blive ved med at tage på arbejde, når hendes søn nu bare sidder derhjemme, fordi han ikke kan tage bussen.

De skal bare vælge den skole vi siger de skal

Og læser man svarer fra Børne- og Familiechef i Sorø Kommune, Henrik Madsen, så er der ikke udsigt til at kommunen retter sig efter moren og sønnens ønske:

- Som kommune kan vi ikke udtale os om konkrete sager. Men jeg kan give generelle svar på dine spørgsmål.

- Når vi møder familier med børn med særlige behov, har vi en række muligheder for at tilbyde rådgivning og støtte, som blandt andet kan hjælpe forældrene med at indrette en hverdag, der giver de bedst mulige rammer for deres børn.

- Det er op til forældrene, om de vil tage imod disse tilbud.

Og sagsbehandlere kan også bliver syge

- I forhold til kørsel, så er reglerne sådan, at kommunen tilbyder kørsel til børn med særlige behov, som benytter det skoletilbud, de er visiteret til.

- Hvis man som forældre vælger at benytte sig af det frie skolevalg og sende sit barn til et andet skoletilbud, har man ikke ret til kørsel, men må selv sørge for at transportere sit barn til og fra skole.

- Dette informerer vi forældrene om, før de træffer valg om skole. Solo-kørsel bevilges kun i helt særlige tilfælde og ligeledes kun, hvis man benytter det skoletilbud, man er visiteret til.

- Som forvaltning ønsker vi at holde de møder, som bliver planlagt.

- Men også sagsbehandlere kan blive syge, og derfor kan det ske, at vi bliver nødt til at aflyse møder. Når det sker, sørger vi for at aftale et nyt møde, skriver familiechefen, men hvad mener du?