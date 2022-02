Desperat: Søger på Jobnet efter folk

Mange arbejdsløse har gennem tiden klaget til nationen! over, at deres CV'er på jobcentrenes Jobnet aldrig bliver læst. Men det er der lavet om på nu, hvor firmaerne i den grad mangler medarbejdere.

- I øjeblikket bruger jeg en del tid på at se på jobnet, (jobcenternes hjemmeside, red.).

- Der kan godt være nogen, som kan have svært ved at sælge sig selv til en jobsamtale,.

- Og så kan vores vikarbureau være med til at hjælpe dem.

Ledigheden tager endnu et kraftigt dyk

Ledigheden nede på 1,7 procent

Sådan siger Martin Jefsen fra Konsulenthuset Hartmanns i Tønder til det lokale medie Jydskevestkysten om det store problem danske virksomheder har med at skaffe arbejdskraft. Og den travlhed det skaber i et firma som Hartmanns, der formidler vikarer.

Faktisk siger konsulenten at han ikke har haft så travlt i 13 år, som han har nu. Og ledigheden i Danmark er nemlig den laveste i 13 år - og på jobnet, er der pt 139.000 aktive CV'er.

Nyeste tal fra Jobindsats.dk viser at der er mere end 130.000 danskere, der modtager dagpenge eller kontanthjælp.

Vil du flytte efter job?

I Ringkøbing-Skjern Kommune prøver man at at lokke folk til - også fra udlandet - med fine kampagner og regnestykker, der viser, hvordan ens økonomi ville se ud, hvis man flyttede fra f.ex. København - hvor der over 40.000 arbejdsløse.

Men hvad siger du?

Masser af penge - men ingen hænder