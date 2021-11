Desperate Brian vejer over 180 kg: Ingen vil hjælpe mig

- Jeg hedder Brian.

- Jeg er 60 år og vejer over 180 kg.

- For fire år siden vejede jeg 139 kg, og bad min læge om hjælp, da der jo er tale om sygelig overvægt.

- Men lægen kunne ikke hjælpe.

Var i Bosnien for Danmark

Sådan indleder Brian S. fra Roskilde et brev til nationen! – et desperat et af slagsen, for Brian er klar over, at en kropsvægt på 180 kg er dødelig. Brians problem er bare, at der ikke er nogen i hverken kommune eller region, der gider hjælpe ham med behandling, og derfor håber han et opråb på nationen!, kan sætte skub i systemet. Hans brev – som nationen! har sendt til Ankestyrelsen med en fuldmagt fra Brian, der giver dem mulighed for at kommentere hans sag – fortsætter nemlig således:

De siger jeg skal søge behandling i det offentlige

- Jeg overlevede i Bosnien.

- Men at være i kontakt med det danske sundhedssystem er for mig et helvede på jorden, som nu er ved at koste mig livet.

- Jeg har klaget til Ankestyrelsen og de siger – ligesom kommunen – at jeg bare skal søge behandling inden for det offentlige.

Men hvor i det offentlige?

- Men hverken jeg eller min læge ved hvor behandlingstilbuddet for SVÆR BED (svær Binge Eating Disorders) findes.

Sagsbehandlet til døde

- I ventetiden har jeg så taget 40 kg på, jeg har været ramt af lungeemboli, har hyppige lungebetændelser.

- Jeg har arterieflimren pga. at mit hjerte overarbejder, jeg har depression, håbløshed og lavt selvværd.

- Kan nogen være mig behjælpelig ved at fortælle mig hvor det er, jeg skal indfinde mig for at få den nu livsnødvendige behandling, for jeg kan snart ikke mere.

Vil bare gerne have hjælp

- Jeg føler at jeg bliver sagsbehandlet ind i døden og det til trods for at jeg gerne vil have hjælp og komme tilbage til livet og være en del af det aktive samfund, skriver Brian, og nationen! har bedt Ankestyreselsen om et konkret svar – og en adresse - på, hvor Brian kan få hjælp.

Og det svarer Ankestyrelsen - trods fuldmagten fra Brian - på sådan her:

- Ankestyrelsen udtaler sig som hovedregel ikke til pressen i konkrete klagesager uanset, at der foreligger en fuldmagt fra borgeren, men hvad siger du?