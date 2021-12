Desperate forældre: Betaler 1,7 mio.

- Hej.

- Vi har en datter på 18 år, som siden hun var 14 år har været anbragt på behandlingsstedet Langebjerggaard.

- Hun har ADHD, Borderline, indlæringsvanskeligheder og ordblind, men i de sidste 1½-2 år er der sket en kæmpe stor fremgang.

Kommune: Nej

- Derfor søgte vi Greve Kommune om såkaldt ’efterværn’, så hun kunne blive i dette tilbud til hun fylder 23 år.

- Men kommunen sagde nej.

Så købte vi en lejlighed til hende

Sådan indleder Lotte og Brian et brev til nationen! om at have en skrøbelig og psykisk syg datter, der faktisk er på vej til at få et godt liv – og så bo i en kommune, der ikke synes datteren er de penge værd behandlingstedet koster. Greve Kommune mener nemlig at deres voksen/handicap-afdeling er løsningen. Forældrenes brev – som kommunen kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Kommunen: Nej igen

- Vores datter kunne så ikke længere blive boende i det tilbud og da Greve kommune ikke kunne fremskaffe andet sted hun kunne bo og samtidig fortæller at hvis de skal hjælpe/støtte skal hun blive i Greve Kommune, køber vi derfor en lejlighed, som hun kan bo i.

- Den kostede 1,75 mio.

- Vi søgte så Greve Kommune om at en af medarbejderne fra hendes behandlingssted kan levere støtte i eget hjem.

- Men dette får vi også afslag på. Greve Kommune ønsker selv at levere støtten til vores datter, hvor hun skal støttes af mange forskellig personer, hvilket vores datter ikke kan rumme/overskue.

Forstår det ikke: Alt velkendt er væk

- Hun har tidligere været tilknyttet 2-3 pædagoger.

- Alle omkring vores datter, forventer at hun indenfor for et par år vil være i stand til at klare sig selv og stå på egne ben og dermed komme ud af kommunens system. Dette er også vores datters største ønske.

- Vi er dybt frustrerede og meget bekymrede for vores datter og forstår ganske enkelt ikke, hvorfor man fjerner alt velkendt og trygt støtte, en støtte som fungere for vores datter, man risikere at alt det fantastiske arbejde bliver tabt, skriver Lotte og nationen! har spurgt Greve om de virkelig står fast på, at datter ikke må få hjælp/støtte fra en person hun kender/er tryg ved. Og greve Kommune har sendt dette svar:

- Greve Kommune har vurderet, at Langebjerggard ikke er det fagligt bedste tilbud til datteren.

- Ankestyrelsen har givet Greve Kommune medhold i den afgørelse.

- I stedet tilbyder Greve Kommune, at datteren får støtte af kommunens professionelle pædagoger i hendes nærmiljø 50 timer om ugen.

- Datteren har indtil nu ikke taget imod tilbuddet, men det står forsat klar med få dages varsel, når hun ønsker det.

- Kommunens afgørelse i den her type sager handler ikke om økonomi, men om hvad der vil være fagligt bedst for datteren.

- Derfor har kommunen ikke beregnet, hvad de forskellige typer hjælp og støtte koster i forhold til hinanden.

- Greve Kommune gør opmærksom på, at sagen fortsat er under behandling, men at tilbuddet om støtte i 50 timer om ugen står ved magt, skriver Greves direktør Jakob Thune, men hvad tænker du?