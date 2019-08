Desværre: IKEA-medarbejder ville ikke hente Daniels vare

Daniel havde tjekket, at IKEA i Aalborg havde hele 34 stks af det møbel, han ville købe. Men da han nåede frem blev han mødt med et grin – for de 34 stks lå på en 5 meter høj reol, og det ku' personalet altså ikke hjælpe ham med.

- Hej

- Mandag eftermiddag kørte jeg 150 km for at hente en reol (artikelnummer 903.058.03).

- I følge IKEAs hjemmeside var der 34 på lager.

- Men da jeg kommer der op (til Aalborg) lå der ikke nogle på hylden.

Lå på hylden ovenover

- Jeg tager så kontakt til en medarbejder, der siger, at han desværre ikke må tage dem, der ligger på hylden lige ovenover, da der skal bruges en truck.

- Og han sagde det med et stort smil, og man kunne tydeligt se, at han syntes det var sjovt.

Sådan indleder Daniel, der bor 150 km syd for Aalborg, et brev til nationen! om den i hans øjne ret så elendige kundeservice, han mødte mandag ved 18-tiden i IKEA. Daniels brev – som IKEA kommenterer nedenfor – handler om en grinende medarbejder, fire spildte timer og en undren over, at man som firma, kan skrive én ting på nettet – men ikke leve op til det i butikken. Brevet - som IKEA kommenterer nedenfor - fortsætter således:

Og kundeservice sagde det samme

- Jeg gik så op til kundeservice, og sagde hele historien, men hun sagde præcis det samme.

- Så sagde jeg, at det i så fald ville være mest passende, at IKEA sendte en reol fragtfrit hjem til mig, eftersom jeg har kørt 150km.

- Det mente hun nok ikke kunne lade sig gøre, men hun kontaktede dog lederen, der bekræftede at det desværre ikke var en mulighed.

- Lederen kunne dog oplyse, at deres lagerstyring ikke virker som det skal og nok heller aldrig kommer til at virke.

Alt i alt fire spildte timer

- Alt i alt, bare i Ikea har jeg spildt 1 time af mit liv + de 3 timer jeg har brugt på at køre frem og tilbage = 4 timer pga. deres lagerstyring ikke virker, og aldrig kommer til det skriver Daniel, og IKEAs kommentar til hans oplevelse lyder sådan her:

- Jeg kan kun beklage den oplevelse kunden har haft i vores varehus, og den attitude han oplever, han er blevet mødt med.

- Det tager jeg, som ansvarlig for varehuset, meget alvorligt og vil naturligvis følge op med mine medarbejdere.

- Det er korrekt, at vi ikke kan hente varer ned fra de øverste hylder i åbningstiden.

Ingen truckkørsel i arbejdstiden

- Da sikkerhed har absolut højeste prioritet i IKEA mener vi ikke, at det er forsvarligt at køre med truck i kundeområderne i åbningstiden.

- Vi udvikler og opdaterer løbende vores systemer, og selvom det ikke hjælper denne kunde, så er det min oplevelse, at vores lagerbeholdning generelt stemmer, skriver Peter Elmose, Varehuschef IKEA Aalborg, til nationen! og beder om kontaktinfo til Daniel, så de sammen kan finde en løsning på denne sag.