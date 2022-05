Desværre: Klagerne vælter ind

- De larmer faktisk ret meget.

- Vi bor i en lille by, der er blevet udvidet med en ekstra vej bag vores. Alle de nye huse har varmepumpe.

Fra fuldstændig to til konstant brummen

- Og det kan tydeligt høres ved os, da vores hus ligger lidt højere i terrænet.

- Og ja man vænner sig til lyden, men fra at der var fuldstændig ro og stille, til den konstante brummen, ved jeg da godt hvad jeg vil foretrække.

Sådan skriver Anja N. i en kommentar på TV2 Nyhedernes Facebook-profil om at bo i et land, hvor politikerne opfordrer borgerne til at droppe olie og gas-fyret og gå over til fjernvarme eller varmepumpe. Og om at have en række genboer, der 'brummer'.

Desværre klager flere og flere

Der er lige i omegnen af 100.000 varmepumper i Danmark pt - de 23.000 blev installeret sidste år - og Anja er ikke den eneste, der oplever en konstant brummen.

- Vi ser desværre flere og flere henvendelser og klager omkring støj fra varmepumper, siger Lene Munch-Petersen, der er formand for natur og klima i Furesø Kommune til TV2 Nyhederne, der også kan berette, at kommunen i flere tilfælde har grebet ind og med et påbud bedt pumpejere om at dæmpe støjen.

Lev med det - det er ikke sjovt

- Alle er enige om, at vi skal ha’ grøn energi - de gider bare ikke se på (vind)møller og høre på varmepumper.

- Fristes til at sige LEV MED DET, skriver Karen F. i en anden af de ialt 1100 kommentarer støjdebatten har fået til nu:

- Det er altså ikke sjovt at være støj-sensitiv vil jeg bare lige påpege, skriver Dorthe N i en anden, men hvad mener du?