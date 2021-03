Desværre Zoltan: Gratis var i gamle dage

- Den 22 februar kl. 15,30 stilede jeg min bil på parkeringspladsen Østergade 10.

- Formålet med parkering var min vaccination kl.15,50 i ejendommen nedenunder.

- Stedet var kendt af mig, hidtil har der været en times gratis parkering.

Sådan indleder Zoltan N et brev til nationen! om ret og rimelighed – og det uheldige mix af sundheds- og parkeringspolitik, der lige nu betyder, at han har 795 kr mindre at købe mad for i marts måned.

Zoltan har betalt - men vil gerne have sine penge retur.

Meget ked af at jeg overså skiltet

Zoltan har læst at Region Hovedstaden - efter stor debat på nationen! og 52000 læserstemmer - har sørget for gratis parkeringspladser for de borgere, der bliver vaccineret på Amager. Og det synes han også de skal indføre for de borgere, der bliver vaccineret i Hillerød. Med tilbagevirkende kraft:

Hans brev – som nationen! derfor har sendt til både Apcoa og Region H – fortsætter nemlig således:

- Efter vaccinationen opdagede jeg, at jeg havde modtaget en bøde på kr. 795 kr.

- Jeg er meget ked af at jeg overså åbenbart skiltet. Det var ikke mening ikke at betale for parkering.

De har sendt en rykker - og jeg har betalt

- Straks efter prøvede jeg at få kontakt med Europark for at forklare, at der var sket en fejl. Men det gik galt – måske fordi jeg opgav forkert bilnummer.

- De har bare sendt en rykker, som jeg så har betalt.

- Jeg ringede også til Hillerød Kommune, der henviser til regionen, som heller ikke svarer, og nu håber jeg inderligt at Ekstrabladet kan løse mit problem.

- jeg har nemlig læst, at Regionen vil sørge for gratis P til folk der skal vaccineres.

- På forhånd mange tak for Jeres hjælp, skriver Zoltan, der nok bliver lidt trist, for Region H og Apcoa svarer således:

Regionen: Dårligt gående kan parkere på taget

- På baggrund af de løbende tilbagemeldinger Region Hovedstaden har fået, fra bl.a. vaccinationscentret i Hillerød, valgte vi i uge 8 at indlede en drøftelse med udlejer om leje af parkeringsarealet på taget af vaccinationscenteret.

- Dette blev til en fast løsning fra mandag d. 1/3, hvilket betyder at der nu er mulighed parkere på taget under særlige omstændigheder, f.eks. hvis man er dårligt gående.

- For alle andre, har der hele tiden været mulighed for, at kunne parkere gratis i parkeringshuset, også før den 1/3. Parkeringshuset ligger på den anden side af gaden af vaccinationscentret, skriver Region H.

Apcoa: Parkering i strid med skiltning koster gebyr

- Vi kan oplyse, at parkeringspladsen kontrolleres ud fra de retningslinjer som er aftalt med pladsejeren.

- Parkeringsvagternes instruks er derfor, som på andre parkeringspladser som kontrolleres af os, at kontrollen naturligvis udføres ud fra de skiltede regler og vilkår.

- Et kontrolgebyr vil således kun blive pålagt i de tilfælde, hvor køretøjet befinder sig på parkeringspladsen i strid med opslået skiltning, skriver Apcoa, men hvad tænker du?