Det bedste ved at gå i skole: Klassefoto-stop gør ondt

Flere sydsvenske kommuner stopper nu den årlige skolefoto-tradition. Det er for bøvlet at få tilladelser, siger kommunal chef for 70 skoler i Malmø.

- Hvad skal der blive af det her land?

- Hvor selvfølgeligheder bliver forbudt ....

Ikke skolernes opgave

Sådan skriver Ingmar Z i en af de 78 kommentarer, der foreløbig er skrevet på SVT Skånes Facebook-profil om bl.a. Malmø Kommunes beslutning om at stoppe de årlige klassebilleder.



- Det er ikke skolernes opgave, at tilbyde fotografering, siger Mats Johnson, der er chef for grundskoleforvaltningen i Malmø nemlig til SVT, og henviser til, at den nye GDPR-lovgivning betyder, at alle forældremyndighedsindehavere, skal skrive under på at der bliver taget billeder af deres barn.

- Det er for meget administrativt arbejde, oplyser chefen, og SVT Skåne kan fortælle, at adskillige andre kommuner, heller ikke vil have klassefotografering længere. Til stor frustration for mange:

Forældre har masser af billeder af deres børn

- Skolekataloget var jo bedste der var ved at gå i skole, skriver Susanne N således i sin Facebook-kommentar hos SVT men andre steder er der glæde at spore:

Se også: Enlig mor: Skolefoto smadrer budgettet

- Det her er godt, synes jeg.

- Det er vældig dyrt for mange mennesker.

- Arranger en dag, hvor forældre kan komme og tage billeder af klassen, hvis de vil.

- For vi har masser af billeder af børnene, skriver Maya F på Expressens Facebook, men hvad tænker du?