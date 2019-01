Det bedste ved at tage på arbejde?: Læs prostitueret kvindes ærlige svar

Otte ministre skal nu finde ud af, hvordan man med lovgivning kan sikre bedre og friere forhold for prostituerede i Danmark . For prostituerede betaler skat, og så skal de også have noget igen fra samfundet.

- Jeg var et sted i mit liv, hvor jeg havde nogle ønsker for mig og mit barn!

- Jeg var træt af 3 holds skift. Aldrig have tid til mit barn. Aldrig råd til Tivoli, bif tur og aldrig energi til hende eller mig selv.

- Min bedste veninde som også er pige (prostitueret red) sagde: prøv det.

Det er ikke noget at skamme sig over

Sådan skrev 'Sofie', der er aktiv prostitueret, i går da DR - efter at regeringen havde meddelt at man ville nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på hvordan man kan gøre sex-erhvervet - åbnede for læserspørgsmål om arbejdet som sexarbejder.

Jeg har det skidt med, at der er et område, hvor helt basale rettigheder er fraværende. Samfundet stiller krav om, at alle betaler deres skat, uanset at der er tale om prostitution, og derfor synes jeg, at vi som samfund har en pligt til at sørge for basale rettigheder. Samtidig skal vi også sikre, at man kan få hjælp, hvis man vil ændre spor i tilværelsen, siger socialminister Mai Mercado

'Sofie' er aktiv og hendes kæreste ved godt, at hun tjener sine penge på at have sex med andre:

- Jeg er en af de glade og stolte piger og ser det ikke som en skam eller andet.

- Synes ærligt, det sir så meget mer om dem, der ser ned på os, lød hendes svar f.ex. på spørgsmålet om, hvordan hun håndterer de følelser det giver, at lave noget som man ved af mange ses på med stor skam.

De faste kunder, hyggen og pengene

Sofie mener, at jobbet som sexarbejder er et job som alle andre, og hendes ønske til minister-arbejdsgruppen er, at de skal sikre, at sexarbejdere kan organisere sig i fagforening, så de kan få bedre arbejdsforhold. Og på spørgsmålet 'hvad motiverer dig/hvad er det bedste ved dit arbejde?' lyder svaret da også:

- Ens faste kunder, hyggen og pengene.

- Ingen jobber for sjov, skriver Sofie.



Sex med sikkerhedsvagt

Amnesty International rejste tilbage i 2015 en debat om den danske prostitutionslovgivning, der forbyder bordeller og rufferi. De skriver:

- Vores politik handler ikke om at beskytte ”alfonser”. Enhver, der udnytter, udbytter, misbruger eller begår overgreb på sexarbejdere, skal straffes.

Skal sikre sexarbejdere mod overgreb

- Vi anerkender dog det helt reelle problem, der er med love, der forbyder rufferi, bordelvirksomhed og lignende: Disse love ender ofte med at ramme sexarbejdere i stedet for de, som misbruger dem. Det sker, fordi lovene er for bredt formuleret og ikke specifikt nok har fokus på at beskytte sexarbejdere.

- Mange steder forhindrer lovene, at sexarbejdere kan sikre sig selv imod overgreb.

- For eksempel kan det gøre det vanskeligt for sexarbejdere at arbejde i samme klinikker eller at have sikkerhedsvagter, og det kan øge risikoen for, at de bliver smidt ud af deres hjem.

