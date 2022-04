Om to måneder åbner Lollands første McDonald's restaurant. Ret mange af de lokale jubler, fordi de nu ikke skal køre 25 kilometer til Nykøbing - og ejeren lover at samle skrald op på egen matrikel tre gange i timen.

- Velkommen i Maribo by.

- Der er mange, der vil støtte op omkring dig.

- Så slipper alle for at køre til Nykøbing.

Garanterer støtte

Sådan skriver Christina D. i en af de 230 kommentarer, der er skrevet på Folketidendes Facebook-profil om den McDonald's, der åbner i Maribo 9. juni. Det er nemlig Lollands første.

Og skal man dømme efter de mere end 400 likes, opslaget har fået - det er mange på Folketidende - så bliver der pænt travlt i restauranten:

- Jeg skal med garanti støtte jeres forretning, skriver Peter W., og Iben K. bruger kun fire ord:

- Det bliver for vildt.

Vild udvikling: Lejligheder revet væk

Samler skrald på matriklen tre gange i timen

Ejeren Claus Strand siger til Folketidende, at han er helt med på, at nye McD-restauranter skaber frygt for affald i området. Men at han har en opskrift:

- Vi laver tjeklister for alt, vi gør.

- I de tjeklister skal der alle ugens dage gås skralderunder.

- Vi har en lille runde på egen matrikel hvert 20. minut og en større i nærområdet to gange om ugen, siger han, men hvad siger du?