- Det er helt sygt.

- Folk kæmper med at klare dagen og vejen, og de store firmaer stortrives.

Sådan skriver Joules K. i en kommentar på britiske BBCs Facebook-profil om de - hold fast - 64 milliarder kroner Shelll har haft i indtjening i første kvartal af 2022. Det er tre gange så meget som sidste år, hvor de landede 23 milliarder.

- Hvorfor kan de ikke sætte prisen ned?

- Det er skandaløs grådighed, skriver Yvonne K samme sted.

Nordsø-firma tredobler indtjening

Forleden kunne mediet Energiwatch.dk meddele, at franske Total Energies - der er det firma, der hiver mest olie og gas op fra den danske undergrund - havde en 'justeret indtjening' på 9 mia. dollars i året tre første måneder. Tre gange så meget som i løbet af samme periode i fjor.

René Fredensborg: Karteldannelse i benzin-branchen?

Men i Norge hedder det 'firdobling'

Norske Equinor sætter dog rekord - de meddeler om en firdobling af indtjeningen på olie. Selskabet har ifølge e24.no leveret et justeret resultat før skat på 18,0 milliarder dollars (126 milliarder kroner) i første kvartal, op fra 28 milliarder kroner i 2020.

Wow: Benzin til 8,51 kr. literen

Rigtig mange danskere - pt. 84.203 - har via et borgerforslag kastet sig ind i kampen for at få sløjfet de afgifter, der betyder at en liter benzin koster 16 kr - i stedet for 8. Og en liter diesel koster 15 kr i stedet for 9 kr.

Men hvad tænker du?