Det er ikke Putins skyld

- Siden 2014 har regeringen (ledet af det svenske socialdemokrati red) aktivt og bevidst ført en politik for at lukke ned for atomkraft i Sverige.

- I forbindelse med regeringsdannelsen i 2014 blev S (de svenske socialdemokrater red) og MP (det svenske miljøparti red) enige om, at lukke flere reaktorer.

- Og Vattenfalls planer om nye reaktorer, Ringhals 5 og Ringhals 6, blev også skrottet som en direkte konsekvens.

Ifølge Moderaterna er det ikke Putins invasion i Ukraine, der har fået el-prisen til at eksplodere. Screenshot fra Moderaterna.se

Ny atomkraft - nye betingelser

Sådan lyder det i et nyt udspil fra det svenske borgerlige parti Moderaterna, der i morgen tager på en kampagne-tur med partierne Sverigedemokraterna, Liberalerne og Kristen-Demokraterne til de tre svenske atomkrafter, der stadig leverer strøm.

Under overskriften 'Ny energi til Sverige' vil partierne nemlig slå et slag for det de kalder forudsigelig, robust og planerbar energi:

Ti reaktorer er for lidt

- Vi ønsker at lave politiske, regulatoriske og økonomiske betingelser for ny atomkraft.

- Blandt andet ved at ændre miljøloven, så det bliver tilladt at bygge nye reaktorer flere steder, have mere end ti reaktorer i drift på samme tid og at flere aktører end de nuværende ejere får lov til at investere i nyt atomkraftværk.

Investeringsstøtte på 280 milliarder kroner

- Vi ønsker også at indføre investeringsstøtte i form af grønne kreditgarantier på 400 milliarder (280 milliarder danske) til ny atomkraft, skriver Moderaterna, der - hvis de vinder valget - vil sikre, at staten bakker fuldt op om atomkraft.

Der er valg i Sverige d. 11. september, og de fire atomkraftpartier på højrefløjen står pt næsten - i meningsmålingerne - næsten lige med den nuværende socialdemokatriske regering og dens støttepartier.

Men mens Sverige altså diskuterer atomkraft for fuld udblæsning, har Energistyrelsen i Danmark i dag inviteret til 'Offentlig idéhøring af Danmarks energiø i Nordsøen'. Et projekt til anslået 200 milliarder kroner:

Grøn strøm fra vindmøller

- Energiøerne skal sikre, at Danmark i de kommende år på en grøn måde kan elektrificere flere dele af samfundet og bidrage til, at alle danske husstandes og virksomheders strømforbrug er dækket af grøn strøm.

- Strømmen fra energiøerne skal desuden eksporteres til vores nabolande og dermed bidrage til et grønnere Europa.

Klimaneutral med energiø

- Energiø Nordsøen skal samtidig kunne tilkobles fremtidige teknologier, der med grøn strøm fra havvindmøllerne fx kan producere og lagre grønt brændstof til bl.a. fly, skibe og lastbiler (Power-to-X).

- Energiøen vil bidrage væsentligt til den grønne omstilling gennem elektrificering af sektorer, der i dag primært er drevet af fossil energi, og så vil den medvirke til, at regeringens mål om klimaneutralitet kan nås senest i 2050, skriver Energistyrelsen i dag, men hvad siger du?