Danske Bank vil have færre ansatte, og være endnu mere digital, enkel og effektiv. Men hvad vil kunderne have?

- Jeg er supertræt af hele det her pengeløs-bankhalløj. Jeg er træt af, at der ikke er rådgivere til stede i banken.

- Jeg er træt af at man ikke kan få hjælp ved kassen i banken.

- Jeg er fuldt ud i stand til at bruge netbank og betale regninger og alt det der, men jeg er træt af at skulle gøre alt selv, mens banken skovler gebyrer ind for det arbejde, jeg udfører for dem.

- De sparer de ansatte væk og opkræver mig penge for at løse de opgaver, banken engang stod for.

- Det er sgu noget pis.

Hvornår har digitalt været lig med enkelt?

Sådan skriver Christina A i en kommentar på DR Nyheders Facebook-profil om Danske Bank, der vil 'investere markant i at blive en endnu mere digital, enkel og effektiv bank', og derfor har tilbudt 2000 medarbejdere en fratrædelsesordning. Og Christina er ikke den eneste, der synes, at bankernes digitaliseringsmani, er ved at tage overhånd:

- Hvornår har digitalt været lig med enkelt?

Bøvl og mindre service

- Jeg synes hver gang noget bliver digitalt, giver det brugerne en masse bøvl og mindre kundeservice fra bankens side.

- Før tog man sin mappe med de nødvendige papir og gik ned til sin rådgiver. Nu skal man uploade et hav af dokumenter af 7 omgange før rådgiveren finder plads i sin kalender... og hvis noget ikke virker kan man sidde i kø i en time til en telefoncentral, hvor man bliver stillet om og om uden der findes løsning på udfordringerne, skriver Ida B samme sted, og på Ekstra Bladets Facebook, har Michael H en mistanke om, at medarbejderreduktionen har en anden årsag:

Ud med kontanter og flere gebyrer

- Nu mærker de rigtigt konsekvensen af at kunderne har fundet ud af at der er banker som lytter til deres kunder og derfor er flyttet fra dem.

- Er selv en af dem som er skiftet fra dem til arbejdernes landsbank og aldrig fortrudt det, skriver Michael, og på nationen! har El Capitona den her forudsigelse:

- Når først kontanter er afskaffet, kan man lægge et gebyr på alle kortbetalinger.

- Så vil bankernes problemer snart være en saga blot, skriver hen, men hvad tænker du?