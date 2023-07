Det finder han sig ikke i

Voldomyr Zelensky raser over nabolandene, der ikke vil have ukrainske korn ind over grænserne

- Den 15. april indførte vi et forbud.

- Og hvis det bliver nødvendigt, bliver vi nødt til at gøre det igen

- Det, vi har gjort, er ikke imod nogen, det er for at støtte vores landmænd.

Zelensky: Vores holdning er klar

Sådan siger Polens landbrugsminister Robert Tellus ifølge mediet Euractiv, om de gigantiske mængder korn, der lige nu er ved at blive høstet i Ukraine. Og den frygt, det skaber i nabolandene.

Ønsker forbud mod import fra Ukraine forlænget

Polen har nemlig - sammen bl.a Ungarn - fået lov af EU til at lukke for grænserne for korn frem til 15. september.

Men nu hvor de ukrainske mejetærskere er i gang med at høste nyt korn, frygter landet, at de igen vil blive oversvømmet af korn, der presser priserne.

Det er uacceptabelt

I Kiev provokerer Polens melding:

- Vores holdning er klar.

- Blokering af eksport (af korn red) over land ... er uacceptabelt i enhver form, skriver Volodymyr Zelensky på sin Telegram-konto.

Ukraine er sammen med Rusland blandt de største kornproducerende lande. Hidtil har en aftale sikret, at eksporten kunne finde sted med skibe via Sortehavet, men Rusland har meddelt, at landet vil ikke forlænge aftalen igen.