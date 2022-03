Det går virkelig stærkt

Folk med gasfyr aflyser bryllupper, sommerferier - og nogle må endda optage lån for at betale gasregningen lige nu, siger en fjernvarmedirektør, der har fået 600 nye tilmeldinger fra folk, der har gasfyr.

- Hvor mange har tilkendegivet interesse for at få fjernvarme?

Sådan skriver Bjarne J. i en kommentar på fjernvarmeselskabet Odsherred Forsynings Facebook-profil efter nogle dage med meget velbesøgte informationsmøder i Asnæs og Fårevejle - og nye møder i kalenderen.

Har 2000 kunder i dag - regner med 3000 flere

Rigtig mange danskere vil nemlig gerne skifte deres naturgas-fyr ud med en tilslutning til fjernvarmesystemet. Du husker måske Konen klager: For koldt, hvor Tobias fra Espergærde klagede over, at han ikke kunne komme på fjernvarmen fra Helsingør, der ligger fem kilometer væk. Og Nervøs: Se om du kan få fjernvarme, hvor 5883 nationen!-læsere bad om mere tempo på fjernvarmeudbygningen, Og nationen! spurgt Odsherreds Forsyning, hvor mange nye kunder de regner med at få nu:

- I Odsherred Forsyning leverer vi idag fjernvarme til lige knapt 2.000 ejendomme.

- Og heldigvis var vi allerede nået langt med planlægningen af fjernvarme i det Sydlige Odsherred.

- I perioden 2022 til 2025 forventer vi at etablere fjernvarme i byerne Asnæs, Hørve, Fårevejle Kirkeby, Fårevejle Stationsby og Vallekilde. Potentielt 3.000 nye kunder.

Det er gået virkelig stærkt

- I denne uge har vi holdt tre infomøder i de gasfyrede byer, og har allerede modtaget ca. 600 tilmeldinger. Det er virkelig gået stærkt.

- Fjernvarme er frivilligt, og skal have en konkurrencedygtig pris. Derfor ruller vi kun ud i et nyt område, hvis der er nok husejere, der vil være med - og det ser det absolut ud til.

- Faktisk kan det kun gå for langsomt med at få bygget nogle flere fælles varmeværker.

- I det Sydlige Odsherred opvarmes de fleste boliger i byerne med individuelle naturgasfyr, og her vil kunderne rigtig gerne over på fjernvarme i en fart.

- Vi får mange henvendelser, og hører historier fra folk med gasfyr om aflyste bryllupper og sommerferier, nogle må endda optage lån for at betale gasregningen lige nu, skriver fjernvarmedirektøren, der fortæller, at gaskundernes regninger typisk stiger fra 20.000 kr. til 40.000 kr. pr år.

Du kan klikke på det her kort og se, om dit hus er på fjernvarmekortet, men hvad siger du?