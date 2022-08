Det gad sosu ikke: Sagde op

Det faste job som sosu var for stressende - bl.a blev Henriette ofte bedt om at tage ekstravagter. Så hun sagde op og blev vikar - på samme arbejdsplads

- Nu kan jeg selv planlægge, hvornår jeg vil arbejde.

- Jeg behøves ikke arbejde i weekenden, hvor man normalvis ville arbejde hver anden weekend.

Vikarforbrug eksploderet

- Jeg kan også sige, at jeg kun vil arbejde om natten.

- Andre steder bliver man pålagt at skulle i skiftende vagter dag, aften og nat

Sådan siger den sosu-uddannede Henriette J. til TV2 Nord om den faste stilling, hun havde på Psykiatrisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital - og det job som sosu-vikar, hun har nu, på bl.a. Psykiatrisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings rekrutterings-rapport fra juni, viser at sosu-job er meget svære at besætte.

Henriette sagde sig faste job op, og hun er ikke den eneste, der har fundet ud af at vikarer har gode muligheder for at arbejde i Region Nordjylland.

Udgifterne til de løstansatte er nemlig steget fra 11 millioner kr i 2017 til mere end 40 millioner i 2021. Og 2022 ser ud til at sætte ny rekord. I årets syv første måneder har regionen samlet brugt 34 millioner på sosu- og sygeplejerske-vikarer.

Professor: Bedre vilkår

- Vi må nok erkende, at der i disse år vil være en underskud af sygeplejersker og sosu-assistenter.

- Og at vi skal forbedre arbejdsforholdene og tiltrække til uddannelserne for at løse problemet på sigt, siger professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, Kjeld Møller Pedersen, til Politiken om det store vikarforbrug, men hvad siger du?