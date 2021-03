Det gjorde han bare ikke: Kæmpebrøler i 'Alene i vildmarken'

nationen! er blevet kontaktet af en DR-seer, der er meget bekymret efter at have set 'Alene i vildmarken', hvor der blev brygget urtete

- Jeg så 'Alene i vildmarken' på Danmarks Radio TV torsdag aften.

- Det var afsnit 2.

- Og 25 minutter og 25 sek. inde i udsendelsen plukker en person, der hedder 'Carl fra Ribe' så en plante, han kalder gyldenris.

- Han afkoger noget te deraf.

- Jeg tænkte - det gjorde han bare ikke.

Har talt med en der ved meget om det

Sådan indleder G 8, der ønsker at være anonym, nationen! kender navnet) et brev til nationen! om urtete og giftige planer - og et licenfinansieret tv-program, der ifølge hende straks bør redigeres om eller udstyres med en meget tydelig advarsel.

Som hesteejer ved jeg den er utrolig giftig (Kommentarer fra DR1's Facebook-profil om urteteen i 'Alene i vildmarken') Han sagde at han plukkede gyldenris til te. Men det var engbrandbæger, som er giftig at spise/drikke. Det ophober sig i leveren, lige indtil det når max grænsen og så bliver man syg. Jeg har zoomet på billeder fra udsendelsen og det er engbrandbæger han plukker. Gyldenris ser helt anderledes ud. Lone K Jeg sad også og tænkte hvad der ville ske med ham, når han drak the på brandbæger. Mette S DR1 burde måske undersøge det med faderens te lidt nærmere. Mener absolut det var engbrandbæger faderen puttede i sin te. Som hesteejer ved jeg, at denne plante er utrolig giftig. Vi har gennem tiderne fjernet mange fra vores marker idet heste faktisk dør af dem. Britt L Han kendte ikke forskel på Brandbæger og Gyldenris...... Marianne Ø Pluk fra DR1's Facebook-profil

For den plante Carl fra Ribe brugte til sin urtete var nemlig ikke - som hun så det - en gyldenris, men derimod en lignende, men meget farlig plante, der bliver frygtet af landmænd og hesteavlere, da alle dele af den er giftige på grund af de leverskadelige pyrrolizidinalkaloider (Wikipedia).

G’s brev - som hun har bedt nationen! om at sende til DR, så de kan svare for sig - fortsætter nemlig således:

Håber DR vil advare og fjerne klippet

- For mig så det dog ud til at være den yderst giftige, engbrandbæger (der skader leveren).

- Og jeg har set klippet flere gange, og jeg har også tale med nogle, der ved mere om gyldenris og enbrandbæger end jer - og han er enig med mig.

- Hvis jeg har ret, håber jeg Danmarks Radio TV vil advare herom og fjerne klippet, skriver G, og på DRs egen Facebook-side er der adskillige andre, der også mener, at urteteen i vildmark-udsendelsen, er giftig.

Fjernes af DR

På Facebook-gruppen Dansk Botanisk Forening har urteteen også skabt debat, og DR's regionale nyheder Midtvest kunne tilbage i 2016 fortælle, at to heste var døde - sandsynligvis fordi de havde spist planten.

nationen! har kontaktet DR om svipseren i programmet, og de fortæller, at sekvensen nu bliver fjernet.

'Der skal selvfølgelig ikke være tvivl om, hvilken plante Carl høster og laver te på i programmet, så vi har besluttet klippe den del ud. Og derfor kommer der en ny udgave til genudsendelsen og til udsendelse på DRTV,' lyder det i en mail fra redaktør Stine Preem.