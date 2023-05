Det havde Mette ikke regnet med

Venstre vil have en høring om atomkraft på Christiansborg og nu taler Mette Frederiksen om et 'åbent sind' i forhold til a-kraft. Er der en energirevolution i gang i Danmark?

- Jeg havde ikke forestillet mig, at atomkraft igen blev et emne.

- Men jeg prøver på at have et åbent sind.

- Fast står, at vi skal af med olie og gas.

Klimaminister om dansk a-kraft: Topfedt

Andre lande har store planer

Sådan lød det i går fra Mette Frederiksen, da hun mødte lige omkring 100 af JydskeVeskystens læsere til et debatarrangement i Haderslev.

Avisen skriver ofte om borgere, der protesterer mod store solceleparker og høje vindmøller - og en læser, Mogens A., havde lyst til at høre, hvad statsministeren mente om akraft og brint.

Annonce:

Og her talte Mette F. så om at have et åbent sind. Måske fordi Venstres klimaordfører Linea Søgaard-Linell vil have en høring om de moderne mini-atomkraftværker, som bl.a Sverige, Estland, Polen, England og ikke mindst Ukraine pønser på at stille op i stor stil. Og som de danske virksomheder Seaborg og Copenhagen Atomics er fuld gang med at udvikle:

Chokmelding fra Venstre: Atomkraft

Grønt stempel i EU

- Lige nu sker der en udvikling af teknologien, som vi skal holde skarpt øje med.

- Bl.a. er danske virksomheder i fuld gang med at udvikle en ny generation af atomkraft, som forhåbentlig er både bedre og billiger end de foregående.

- For atomkraft er en grøn energikilde, og jeg har selv arbejdet for, at atomkraft fik et reelt grønt stempel i EU, skrev Linea til nationen! for en god uges tid siden.

Tilbage på debatmødet fik Mogens A. dog også at vide, at statsministeren er bekymret for det affald, der følger med atomkraft. Og at byggetiden er lang, og prisen dyr:

Vild plan: Første danske a-kraftværk

Annonce:

Usikker Mette: Vi har ikke prøvet det før

- I Danmark har vi store kompetencer inden for vedvarende energi som vind, og hvis jeg må bruge jysk snusfornuft, så er det bedre at investere i noget, som vi kan, fremfor på noget, som vi ikke har prøvet før.

- Jeg er ikke sikker på atomkraften, sagde Mette Frederiksen.

I Norge har regeringspartiet Arbeiderpartiet netop vedtaget, at 'åbne for ny viden om alternative energiformer såsom atomkraft', men hvad tænker du?