Det havde Preben ikke regnet med

Prebens drivhus blev udsat for graffiti i sidste weekend. Han viste billederne på den fynske bys Facebook-side - og bad gerningsdrengene om at melde sig. Det virkede, og hverken forældre eller politi blev involveret.

- En modig ung mand har været forbi og fået orden på sagerne.

- Det var super sejt af ham at stå til ansvar. Og give sig til kende.

- Det bliver selvfølgelig mellem parterne, så ingen sladder om hvem det er.

To styks mandfolk

Sådan skriver Preben J på Facebook om den graffiti, han opdagede på nogle drivhusruder i sit gartneri for en uges tid siden.

Og det Facebook-opslag han lavede efterfølgende, hvor han bad gerningsdrengene om at kontakte ham inden syv dage.

Hvis det ikke skete, ville Preben nemlig involvere ordensmagten:

- Hvor mange gange hører man om, at nogen får lavet hærværk i form af graffiti, og to dage efter kommer gerningsmanden og afregner.

- Det er da sjældent, siger Preben til Fyens.dk, der også kan fortælle at drivhusejeren fik 200 kr fra drengen - og at forældrene heller ikke har været indblandet:

- To styks mandfolk...intet mindre.

- Knægten, fordi han står ved sin handling, men ikke mindst er Preben et mandfolk, at han klarer det her på mindelig vis - uden at drage alle, og nogle umulige, ind i det.

Mand og mand imellem - hyr ham

- Fedt at der stadig kan afregnes mand og mand i mellem, skriver Henrik C. i en kommentar på Fyens' Facebook.

- Jeg er sikker på, at det har været nogle tunge skridt for drengen.. at skulle stå til ansvar.

- Og nok mere lærerigt end hvis den bare var gået direkte til politiet, skriver Linda B. og Mads S. er endnu mere imponeret over graffitimalerens opførsel og undskyldning:

- Sådan en knægt havde jeg ansat på stedet, skriver Mads, men hvad tænker du?