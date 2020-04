Det her er ubærligt: Der må kunne gøres noget

Nationen! har fået et trist brev om to børn på 10 og 12, der ikke må besøge deres demente mor. Faren mener, at børnene bliver ramt alt for hårdt af besøgsforbuddet på plejecenteret

- Prøv at se.

- Det her er det nærmeste, de to børn har set deres mor siden nedlukningen 11. marts.

- Og dette er vist endda heller ikke helt tilladt, og udsigterne er lange. Før de igen kan se deres mor.

- Man kunne forestille sig en aftale med plexiglas eller udendørs med afstand.

- De savner deres mor meget.

Ser hende normalt mindst hveranden lørdag

Sådan indleder Martin H. fra Odense et nødråb til nationen! om det besøgsforbud på danske plejehjem og centre, der har ramt hans to børns mor – et forbud, der betyder, at de nu ikke har måttet se hende i snart syv uger.

Moren, der er 46 år gammel, kom på plejecenter for tre år siden pga. af demens, og Martin er udmærket klar over, at deres situation er så speciel, at myndighederne ikke har lavet særlige regler for den slags endnu.

Er med på at vi ikke skal ind

Men han synes, det er hårdt – og med udsigt til endnu flere uger, uden at børnene kan besøge deres mor, beder han om at kommunen nu tager stilling. Hans brev – som Odense Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter.

Far rækker hånden op: Nogen rammes meget hårdt

- Børnene har før corona besøgt hende hveranden lørdag, nogle gange oftere.

- Hun lider af en demenssygdom, og vi er helt indforståede med, at vi ikke skal ind på selve plejecentret blandt de andre beboere.

- Men små møder i det fri, evt. på hver sin side af et vindue, plexiglas eller lignende.

- Der må kunne gøres et eller andet, så det ikke er så ubærligt som nu.

- Jeg har kæmpe respekt for vores sundhedspersonale, og at vi i Danmark passer godt på de svage.

Man kan lave forbud - man skal ikke

- Men nogle rammes ekstra hårdt, og det er her, jeg rækker hånden i vejret, skriver Martin, der i går kunne se, at Aarhus Kommune åbnede op for udendørs besøg på plejecentre.

I Aarhus lyder argumentet, at reglerne fra Styrelsen for Patiensikkerhed siger, at man kan lade besøgsforbuddet gælde på udearealer. Ikke at det skal.

Der er lavet aftale om videomøde

Nationen! har mandag eftermiddag bedt Odense Kommunes rådmænd for hhv. børn og ældre om at svare på, hvorfor de to børn ikke må besøge deres mor - enten udendørs med afstand eller med en plexiglasplade - og kommunen svarer således:

- Det er korrekt, at man ikke kan besøge sine pårørende på Odense Kommunes institutioner, så længe Sundhedsstyrelsens besøgsrestriktioner gælder.

- Men vores personale er behjælpelige med at afholde videomøder mellem pårørende, hvilket der også er lavet en aftale om med den pågældende familie for en uge siden.

Og de kan tage mor med ud at gå

- Generelt kan man sige, at selvom det ikke er tilrådeligt, så er der ikke noget til hinder for, at en familie tager deres pårørende med hjem eller går ture med dem.

- I sådanne tilfælde anbefaler vi, at man holder to meters afstand og følger myndighedernes retningslinjer i øvrigt. Det gælder også, hvis man vil ses hen over hækken eller gennem en port.

- Billedet og afstanden mellem familien er altså ikke et setup, som Odense Kommune har lavet eller anvist, ligesom det heller ikke afspejler mulighederne for at ses, skriver Odense Kommune, men hvad siger du?