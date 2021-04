Det ku' My Home godt se

Mere end to måneder brugte Sanne M. på at forklare møblefirmaet My Home, at der manglede en hynde i den nye sofa. Men så skrev hun til nationen!

- Vi købte en sofa fra My home møbler 5. februar 2021.

- Da vi fik den samlet, opdagede vi, at der manglede en hynde.

- Vi forsøgte selvfølgelig at ringe, hvilket er HELT UMULIGT ...

- De tager ikke telefonen, og lægger vi en besked, bliver vi ikke ringet op.

- Vi mailer og får efter flere dage besked på, at der ville gå maks. otte uger, før hynden kom.

Nu er der gået otte uger

Sådan skrev Sanne M til nationen! i sidste uge om at være ejer af en ny sofa med plads til fem personer – men kun have hynder til fire personer. Sanne skriver, fordi hun føler, at MyHome ikke arbejder hårdt nok på at finde den manglende hynde – og det synes hun er pivringe. Hendes mail – som MyHome kommenterer nedenfor – fortsatte nemlig således:

- Men nu er der gået otte uger, og der er ikke kommet en hynde

- Vi har så rykket igen og fået at vide, at den nu kan hentes i butik ... og da vi spørger hvilken butik, er svaret Odense.

Og vi har jo betalt for fragt

- Den butik har vi prøvet at komme i forbindelse med, da vi ikke vil køre 50-60 kilometer forgæves – og heller ikke udsætte os selv for corona-smitte.

- I øvrigt har vi jo betalt for fragt, skriver Sanne, og nationen! har spurgt My Home, hvad de gør for at få hynden afsted til Sanne – og om de vil overveje at give lidt rabat for to måneder uden hynde. Og de svarer, at der har været utroligt pres på kundeservice ifm. butiks-nedlukningen i februar grundet covid-19-restriktioner:

Længere leveringstid end normalt - desværre

- Kunder har derfor desværre oplevet længere svartid og leveringstid end normalt. – alt er dog tilbage til normalen med hurtigt svar på både mail og telefon, skriver My Home, og Sanne har nu bekræftet, at hynden er leveret - og at hun har fået et gavekort på 500 kr.