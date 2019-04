Det lugter: Cocio afviser stort ønske fra kunder

Der kommer snart pantmærker på juice- og saftflasker, men mange mener også, at der skal være pant på Cocio-flaskerne. Arla - som ejer Cocio - afviser.

- Cocio burde også have pant.

Sådan skriver Christina N. i en af de 176 kommentarer, der er skrevet på nationen! om det nye pantsystemt for juice- og saft-flasker, der snart træder i kraft i Danmark.

Sku ikke for tidligt

- Cocio flasker og lign. burde også genanvendes, skriver Monzy 51, og ønsker om at lægge pant på den populære danske chokolade-mælk, der har været på markedet i mere end 60 år, fylder også i pant-kommentarerne på Politikens Facebook:

- Hvad med alle de cacao flasker som ikke er pant på, skriver Henrik R således, mens Benny også synes at dåser fra f.ex. Tyskland skal belægges med pant:

- Sku ikke for tidligt - men husk Docio flaskerne og dåser, skriver Benny H,

nationen! har tidligere talt med Arla - som ejer Cocio - om hvorfor der ikke er pant på mælkedåser af aluminium. Dengang lød svaret, at det var ulovligt, at håndtere husholdningsaffald i dansk retursystem, og at alu-dåser 'desværre' bliver defineret mælkeemballage juridisk som husholdningsaffald.

Nej, de lugter

I dag lyder svaret fra Arlas Kasper Ibsen Beck sådan:

- Vi har ingen aktuelle planer om at lade Cocio-flasker indgå i pantsystemet.

- Det skyldes, at der er en række lugt- og hygiejneudfordringer med indsamling og opbevaring af mælkeprodukter i butikskæderne, som gør det svært at udvide pantsystemet til denne typer produkter, men hvad siger du?