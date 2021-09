- Det må jeg nok sige.

- God stil.

Sådan skriver Herdis I. i en af de - hold fast - 146 kommentarer, der er skrevet på TV2 Nords Facebookprofil om den helt særlige gave, mange af Skagens værtshuse giver i aften til det lokale diskotek Buddy Holly.

Fik helt ondt af vores diskotek

Kl. 22.00 vil de nemlig lukke deres servering ned, og bede gæsterne om at fortsætte festen på dansestedet, der har været corona-nedlukket i halvandet år ligesom alle andre dansesteder i Danmark:

- Jeg fik idéen i uge 29, hvor vi havde huset fuld af gæster.

- Der fik jeg helt ondt af vores lokale diskotek, som jo var tvangslukket, og så tænkte jeg, vi skulle prøve at gøre et eller andet for dem, når de åbnede igen, siger Jakob fra Jakobs Café i Skagen til TV2 Nord, der kan fortælle at der i alt er 13 caféer, barer og restauranter bag gaven:

Svingende træben: JAAAAAA

- Det er dælme iorden Skagen, skriver Kristina F. i en anden kommentar, og Mette L. og Louise S. er sikkert allerede på vej:

- skal I ud og svinge træbenet, skriver Mette, og Louise svarer:

- JAAAAAAA.

