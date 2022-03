Det plejer de ikke at gøre

- Sammen for Ukraine er et samarbejde mellem DR, TV2 og 18 humanitære hjælpeorganisationer. Fælles for de 18 organisationer er, at de lever op til DRs akutretningslinjer og er tilstede og aktive i Ukraine og i nærområderne.

TV-stationerne betaler

- Samarbejdet gælder både en støttekoncert den 12. marts, der sendes direkte på DR og TV2 og en indsamling til de 18 organisationers arbejde med at hjælpe krigens ofre.

- DR og TV2 afholder omkostningerne til selve TV-programmet, mens organisationerne betaler for indsamlingsomkostningerne.

Slår pjalterne sammen

Storskærme i fem byer

Sådan skriver folkene bag Sammen for Ukraine om den store støttekoncert, der i morgen bliver samsendt på DR1 og TV 2 fra fra kl. 19.30 direkte fra Rådhuspladsen i København.

Her er - så længe der er plads - åbent for alle, der har lyst til at støtte op om initiativet og lytte på Anne Linnet, Jonah Blacksmith, Hjalmer, Pauline, Carl Emil, Mads Langer, Marie Key, Coco O, Peter Sommer feat. Selina Gin, Dizzy Mizz Lizzy, Ida Laurberg, Saveus, Hugorm, Troels Gustavsen, Sanne Salomonsen, TV2 og Christopher.

Og hvis man ikke i nærheden af København, er der stiller storskærme op i Aarhus, Odense, Aalborg og Esbjerg.

Indsamling koster millioner: - Et absurd beløb, men ...

Fik 5,7 for Danmarks Indsamling

Formålet med koncerten er at få samlet penge ind til de nødhjælpsorganisationer, som allerede hjælper krigens ofre i eller omkring Ukraine. Og helt usædvanligt tager DR sig ikke betalt for ulejligheden. Da der f.ex blev sendt Danmarks Indsamling i 2020, skulle Danmarks Radioa have 5,7 millioner for produktionen. Men i morgen arbejder DR altså helt gratis:

- DR og TV 2 har taget initiativet til støttekoncerten og derefter henvendt sig til nødhjælpsorganisationerne.

- Derfor finder vi det også naturligt, at vi står for produktionsomkostningerne.

- I forhold til Danmarks Indsamling, er det et fast samarbejde mellem DR og en række nødhjælpsorganisationer, og derfor er proceduren anderledes, oplyser DR til nationen!, men hvad siger du?