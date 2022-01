Det sagde Tims chef ikke ja til

- Jeg kørte i marts sidste år 125 km/t på en motorvejsstrækning i starten af Lyngbymotorvejen fra Østerbro.

- Her er der 60 km/t skiltning.

- Jeg blev så frakendt kørekortet ubetinget d. 27/marts, og var i retten d. 21/9-21 og fik en dom på 6 måneders ubetinget frakendelse, gældende fra d. 27/3-21.

Men P23 skal godkendes

- Jeg kontakter så straks en køreskole som får gang i de nødvendige dokumenter (formular P23) til generhvervelse.

- Jeg ringede d. 6, d. 7. og d. 11/10-21 til Færdselsstyrelsen for at høre hvad jeg kunne forvente af sagsbehandlingstid. Svaret var det samme alle gangene.

'Du kan ikke begynde på kørekortet før P23'eren er godkendt.'

Nu hænger jobbet i en tynd tråd

Sådan skriver Tim A til nationen! om at være fradømt kørekortet – og vente på at få lov til at gå til køreprøve igen. Lige nu venter op mod 25.000 danskere på at kunne gå til køreprøve, så Tim er langt fra den eneste, der synes systemet er håbløst. Hans brev – som han håber kan få Færdselsstyrelsen og den ansvarlige minister til at sætte tempo på – fortsætter nemlig således:

- Jeg arbejder som VVS & energispecialist i et autoriseret VVS firma hvor jeg primært har serviceopgaver hvor jeg kører rundt til forskellige kunder hver dag.

- I tiden siden frakendelsen har jeg kørt rundt med diverse kollegaer, trods dette bestemt ikke har været optimalt da vi oftest har mindre enkeltmands opgaver hvor der ikke er behov for to personer.

For chefen sagde ja til seks måneder - nu er der gået 10

- Min chef var indforstået med, at jeg var frakendt i 6 måneder og gik derfor med til at jeg kunne beholde mit arbejde.

- Men dette hænger dog i en tynd tråd, da de 6 måneder han gik med til, udløb for over 4 måneder siden,

- Derfor er det vigtigt at P23'eren bliver behandlet hurtigst muligt, skriver Tim, der er sammen med cirka 25.000 andre danskere, der venter på Færdselsstyrelsens behandling af kørekort og køreprøver.

nationen! har tidligere spurgt trafikministeren – der fik ansvaret for køreprøver og kørekort d. 1. oktober om, hvad han synes om sagsbehandlingstiden i kørekortsager – og hans presseafdeling sendte denne kommentar:

Der er nu kun 24.577 der venter

- Siden Færdselsstyrelsens overtagelse og frem til årets udgang har styrelsen afviklet 84.831 køreprøver.

- Heraf var 43.399 praktiske prøver og 41.432 teoriprøver. Ved årets udgang har næsten 30.000 kørekortaspiranter kunne gå fra en prøve med et kørekort i hånden, da i alt 29.934 praktiske prøver blev bestået. Det er en beståelsesprocent for alle prøver på 69.

- Mængden af elever, der venter på henholdsvis en teoriprøver eller praktisk prøve er nedbragt fra 42.789 den 1. oktober 2021 til cirka 24.577 den 10. januar 2022.

Minister: Det er dyrt og tidskrævende at vente

Transportminister Benny Engelbrecht har selv denne kommentar:

- Færdselsstyrelsen har på bare 14 uger afviklet en stor del af køreprøve-puklen.

- Det er en glædelig nyhed for både eleverne og for samfundet, da det er dyrt og tidskrævende at afvente en køreprøve, siger han, men hvad siger du?