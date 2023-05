Det skriger: Ikke slut endnu

Beslutningen om at lukke en hel psykiatrisk afdeling og tvinge patienter med alvorlig psykisk sygdom og/eller dobbeltdiagoser hjem på sommerferie skaber vild debat. DF vil have lukning behandlet igen

- Det havde man ALDRIG accepteret, hvis det havde været kræftpatienter eller andre med fysiske sygdomme.

Sådan skriver Stefan T. i en af de 170 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de forventet 54 patienter med alvorlig psykisk sygdom, der skal sendes hjem fra Afd. M på Psykiatrisk Center Sct. Hans i uge 29 og 30, så det hårdt pressede personale kan holde ferie.

Personale på ferie: Smider patienter ud

Skal jo have sommerferie som alle andre

Og Stefan er langt fra den eneste, der er rystet over sommerlukningen, der er besluttet med end flertal af politikere fra Socíaldemokratiet, Enhedslisten, Radikal og SF.

- Altså…personalet, der er ansatte, skal jo have sommerferie ligesom alle andre.

- Men når det betyder at afdelingen skal lukkes, så er jo det bare tegn på hvor alvorligt problem der er. Ingen grund til at pege med fingrene på de ansatte - ansvaret bærer dem, der er højere oppe, skriver Sandra P. i en anden kommentar, og Hanne K. peger også på ansvarlige:

Skriger: Hvor er de ansvarlige?

- Jeg synes det her skriger på, at der er for få ansatte til en optimal drift.

- Hvor er de øverste ansvarlige - faglige og politiske henne, skriver Hanne.

Da beslutningen om sommerferie-udsmidningen blev truffet på et møde i Region Hovedstadens social- pg psykiatri-udvalg stemme både Konservative og Venstre imod. Og mandag har nationen! modtaget et brev fra Dansk Folkeparti, der vil have sagen behandlet i selve regionsrådet på et møde d. 16. maj:

DF håber: Problematisk

- Der er tale om 76 sengepladser.

- 54 af patienterne med alvorlig psykisk lidelse og svært behandlelig dobbeltdiagnose.

- Region Hovedstaden betegner nedlukningen som 'fuldt forsvarlig', mens f.eks. foreningen Bedre Psykiatri samt ledende psykiatriske læger, betegner nedlukningen som 'en ulykkelig situation' og anfører, at 'der er tale om meget syge og forpinte mennesker og man kan frygte for, hvad der sker, hvis de får et tilbagefald'.

- DF mener, at det er en problematisk 'løsning'.

Det bør Regionsrådet ind over

- (Og) ønsker en drøftelse om, det er demokratisk rimeligt, at der tages så store vidtgående beslutninger for alvorligt syge patienter, uden at Region Hovedstadens øverste organ, regionsrådet, har drøftet og definitivt foretaget afstemning om nedlukningsforslaget, skriver Dansk Folkeparti, der håber på en konstruktiv drøftelse om såvel selve sommerferielukning som den demokratiske proces.