Det værste brev en mor kan få

I 2016 vurderede Vordingborg Kommune, at Christian havde brug for hjælp 24 timer i døgnet. Men fra 1. maj, er der kun hjælp 77 timer pr. uge. Nu er mor Connie ved at bryde sammen

- Hej.

- Ankestyrelsen og kommunen har lige pludselig slået en kolbøtte, hvad angår vores bevilling.

- Vi blev efter det nye tildelt 77 timer om ugen og da en uge har 168 timer er der en stor rest som familien skal klare - samtidig med arbejde.

- Så fik vi smidt hjemmehjælp i hoved i stedet og der er de max 5 timer om dagen, og da familien jo skal arbejde, så må han nu sidde selv resten af tiden.

Selvskadende og fejlsynker

Sådan skriver Connie H., der er er mor til Christian, om den beslutning Vordingborg kommune har truffet om at sønnens 24-timers hjælpe-ordning stopper, og erstattes af hjælp fra hjemmeplejere/hjælpere, der kører frem og tilbage. Connie er ligesom Susanne, der klagede over den beskæring af hjælp hendes søn Niclas blev udsat for overbevist om, at kommunen vil presse hende til at sende sønnen på institution. Men det har hun ikke lyst til, da hun mener, at sønner har det bedst hjemme. Hendes brev – som nationen! har bedt Vordingborg Kommune kommentere – fortsætter nemlig således:

- Drengen er selvskadende og fejlsynker og sygehuset – som fik ham rettet med medicin i 2016 - har meddelt at de muligvis ikke kan det igen.

Han har ellers fungeret rigtig godt

- Han har fungeret rigtig godt med den hjælp vi havde, skriver Connie, der har sendt et seks år gammelt brev fra kommunen med. Dengang mente kommunen, at sønnen havde brug for hjælp hele døgnet.

Connie tror de vil presse hende til at smide søn ud

nationen! har spurgt Vordingborg, hvorfor de mener , at Connies søn kan klare sig med hjælpe 77 timer pr uge – når de i 2016 mente, at han skulle have hjælpe døgnet rundt?

Og hvad de siger til, at Connie føler at de er i gang med at presse hende til at sende sønnen på institution? Og om de vil sige noget om, hvad en 24-timers hjælpe ordning i hjemmet koster i forhold til den 77-timers hjælp, de tilbyder nu? Og hvad en institutionsplads vil koste.

Og det har Vordingborg Kommune - der trods en fuldmagt fra Connie, om at de godt må udtale sig om sagen - svaret på sådan her:

- Vi kan kan ikke gå nærmere ind i konkrete sager, som indeholder personlige oplysninger.

Kommunen: Det er vanskelige sager, der tager lang tid

- Generelt kan vi sige, at den slags sager er meget vanskelige, og vi er klar over, at afgørelserne kan have store konsekvenser for de borgere, det handler om. I denne type sager foretager vi altid en meget grundig sagsbehandling, og vi har brugt rigtig meget tid, inden der blev truffet en afgørelse.

- Det er også sager, som af naturlige årsager har stor opmærksomhed både i landets kommuner og på Christiansborg.

- Ankestyrelsen har givet Vordingborg Kommune medhold i afgørelsen på alle punkter, og i at kommunen har fulgt alle de juridiske regler, som gælder for området. Så det er ikke som meget, vi som kommune, kan gøre anderledes i denne type sager.

- Vordingborg Kommune har ikke yderligere kommentarer i sagen, lyder det, men hvad tænker du?