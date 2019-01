Det værste ved brexit: Lottes engelske plus-size tøj bliver dyrere

- Det værste er sgu da, at nethandlen bliver berørt..

Sådan skriver Lotte F i en af de kommentarer, der er skrevet om brexits betydning for danskere på TV2 Nyhedernes Facebook-profil.

Den eneste ordentlige butik ligger i England

- Den eneste ordentlige plus size tøjbutik, jeg har kunnet finde, er derfra, fortsætter Lotte, der har læst, at en såkaldt 'hård' brexit vil betyde, at der fremover skal betales moms og importgebyr på varer fra Storbritannien, som koster mere end 80 kroner. Og at der for varer, der koster over 1150 kroner, vil blive lagt told på.

- Ja, det er en smule upraktisk, det har du ret i, skriver Lars til Lotte, og et kig på skat.dk viser præcist hvor upraktisk og dyrt, Lottes plus-size tøj bliver, hvis det ender med et hårdt brexit.

Ingen told og moms i EU

Hvis Lotte i dag køber en plus-size busseronne (stor sweater) til 500 kr med en fragt på 125 kr, ja så koster det hende 625 kr.

Men hvis hun skal gøre samme indkøb d. 30 marts - og hvis UK ikke har lavet en overgangsordning med EU - så stiger prisen ret så voldsomt:

Lande uden for EU koster moms, told og importgebyr

Trøjen vil nok koste cirka det samme, selv om kursen på pundet selvfølgelig kan være faldet. Det samme med fragten.

Men som du kan se i den beregner, skat har liggende på hjemmesiden, så kommer der fremover importgebyr (Postnord tager minimum 160 kr) og moms (ja. det er jo 25 procent) oveni på varer, der koster mere ned 80 kr og mindre end 1150 kr. Så Lottes buseronne vil altså ende med at koste mere end 900 kr.

Og hvis hun vil købe tøj for mere end 1150 kr, så skal hun også betale told (12 procent, hvis det er tøj).

