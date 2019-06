Det var jysk betjent ikke vant til: 85.000 i kontanter

Det er ikke normalt at ligge inde med så mange penge derhjemme, siger politiet efter indbrud i Vamdrup, men det er der delte meninger om.

- Hva' usædvanligt er der ved det??

Sådan skriver Michael P i en af de kommentarer, der er skrevet på jv.dks Facebookprofil om et villa-indbrud i Kolding-området, der foregik enten mandag eller tirsdag.

Brød kælderdøren op - og fik 85.000 kr

Gerningsmanden - som brød en kælderdør op for at komme ind i ejendommen- endte nemlig ifølge anmelderen med en ganske solid bunke penge. 40.000 kroner og 6000 euro, svarende til 45.000 danske kroner.

Nogen har nok vidst noget

Politiet - som har spurgt anmelder, hvorfor der lå så mange i huset - siger til avisen, at de ikke er vant til at folk får stjålet så store beløb, men Michael er ikke den eneste, der mener, at det kan forklares:

- Kan være fra salg af noget, evt ferie penge til kommende sommerferie.

- Alt er muligt

- Men nogen har nok vidst noget, skriver Henrik H, der understreger, at han aldrig ville opbevare så store beløb i sit hjem.

