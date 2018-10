Devils Choice ville give 23.615 kr. til kræftramte børn: Nej tak til 'rockerpenge'

- Det er angående de penge, vi har samlet ind til bl.a. Trygfondens familie hus i Skejby.

- Fredag den 12. bliver der taget kontakt til Familiehuset i Skejby, hvor vi vil høre ang. overdragelse af penge, vi har samlet ind til dem gennem en fælles MC-køretur.

- Vi får at vide, at de havde godt hørt fra anden side, at den indsamling eksisterede, men at de ikke ville modtage pengene, da vi var rocker-relaterede og havde omgang med HA.

Alle, der kørte, gav 50 kr.

Sådan skriver Benny A. fra MC-klubben Devils Choice, der står i den meget underlige situation, at de og deltagerne i det store 'End of Season charity run’-arrangement 1. oktober nu ikke kan få lov til at donere de penge, der har samlet ind.

I år ville klubben - som du kan se på plakaten - gerne donere pengene til Familiehuset Skejby, og samtlige deltagere i køreturen har doneret 50 kroner for at deltage, og samtlige, der har deltaget i after-party, har givet 50 kr. i entré. Derudover gav en del lokale firmaer gaver, som indgik i et amerikansk lotteri til arrangementet.

Vi svarede, at det kunne være et problem

Men sådan skulle det åbenbart ikke være:

- TrygFondens Familiehus og Aarhus Universitetshospital er blevet gjort opmærksom på, at Devils Choice mange steder bliver beskrevet som rocker-relateret.

- Da vi blev ringet op af en repræsentant for Devils Choice, svarede vi, at det kunne være et problem for os at modtage pengene, og efter en stille og rolig samtale fik vi opfattelsen, at Devils Choice i stedet ville give pengene til de hjemløse og/eller andre formål, lyder det i en udtalelse fra TrygFondens Familiehus og Aarhus Universitetshospital til nationen!. Men hvad mener du?

Hvad synes du om, at Devils Choice vil donere penge til Familiehuset? Det synes jeg lyder godt Det synes jeg, de skal lade være med Ved ikke Synes du, Familiehuset skal tage imod pengene, som Devils Choice har samlet ind? Ja Nej Ved ikke Hvad synes du om, at Devils Choice vil donere penge til Familiehuset? 74 % Det synes jeg lyder godt 21 % Det synes jeg, de skal lade være med 5 % Ved ikke Synes du, Familiehuset skal tage imod pengene, som Devils Choice har samlet ind? 71 % Ja 26 % Nej 3 % Ved ikke Fejl Der skete desværre en fejl, prøv igen senere.

Det er for resten ikke første gang, at der er debat om medlemmer af MC-klubber og begrebet 'rocker-relateret'. For tre år siden bad en forening således om en officiel definition:

