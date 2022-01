DF’er får 350.000 kr og udsætter tørklædeforbud

Han lovede kamp mod tørklæder og halal-kød i sin valgkamp. Nu er Bob Nielsen blevet formand for ældreudvalget, og siger, at han ikke har flertal til at gennemføre et tørklædeforbud.

- Jeg er bosat i Guldborgsund kommune, og har som mange andre fulgt med i den lokale kommunalvalgkamp.

- Her har særligt Bob Richard Nielsen fra Dansk Folkeparti gjort sig bemærket ved flere gange at love, at han vil gøre op med halalkød og religiøs påklædning på job i kommunen.

Han får et samlet vederlag på 350.000

- Bob fik 95 personlige stemmer og nu han blevet formand for Ældre og omsorgsudvalget i kommunen.

- Det udløser et samlet vederlag på cirka 350.000 kr/året til Bob, og nu vil han lige pludselige ikke forbyde religiøs påklædning eller halal.

Muslimsk kvinde: Hvis tørklædet bliver forbudt vil jeg forlade Danmark

Sådan indleder Casper S et brev til nationen! om lokalpolitik og det han kalder vælgerbedrag. Casper mener nemlig at det er politisk slapt og decideret latterligt at gå til valg på så klokkeklare valgløfter og så løbe fra dem bare 13 dage inde i ens byrådsperiode. Hans brev – som nationen! har bedt Bob om at kommentere - fortsætter nemlig således:

Han ville stille forslag om tørklæder

- Bobs demokratiske succes har tilsyneladende fået ham til fuldstændig at kassere sine valgløfter.

- Han skrev f.ex.: ’Bliver jeg valgt til byrådet i Guldborgsund kommune, vil jeg stille forslag om, at ingen medarbejdere møder på job i kommunen, pakket ind i et religiøst propagandistisk budskab.’

Og fjerne 'stormellemøsten' fra offentlig forsørgelse

- Og han skrev: Har jeg ikke i næste valgperiode fremsat beslutningsforslag i byrådet, der pålægger alle institutioner halalfri mad, forbud mod religiøs påklædning på job i kommunen og måler jobcentret på deres evne til at fjerne stormellemøsten fra offentlig forsørgelse, er du velkommen til at smide mig ud af byrådet igen. Så har jeg nemlig intet at gøre der.’

- Men nu kan man så forstå, at Bob ikke vil gøre noget for at stoppe halal og religiøs påklædning.

En hån mod demokratiet

- Det er en hån mod demokratiet, skriver Casper, og nationen! har spurgt Bob, om han har fortrudt sine skriverier og om han er glad for de 350.000 kr, han får for at passe posten som formand for det udvalg, der bla. har tørklædeklædte sosuer under sig.

Jeg vil ikke stå i vejen - og jeg har ikke 15 mandater bag mig

Og Bob skriver til nationen!, at han her til morgen har lagt en tekst ud på det lokale medie Folketidende om sagen. Og her skriver han sådan her:

- Jeg har ikke ændret mening, men jeg vil ikke stå i vejen for forvaltningen – jeg vil derimod gøre alt for, at den lykkedes. Det står jeg ved.

- Skulle jeg ene mand bekrige det religiøse tørklæde, bliver det ikke i min rolle af udvalgsformand.

- Jeg har ikke personaleansvar til at kunne forlange det.

- Dette ansvar ligger i økonomiudvalget og slutteligt i byrådet. Ikke i Ældre og Omsorgsudvalget.

- Dette burde de kulturradikale værdikrigere være bekendt med, da flere af dem sidder, eller har siddet længerevarende i byrådet. Vi taler her om prominente medlemmer af både Venstre og lokallisten.

- Skal jeg have ændret personalets brug af religiøse symboler i tjenestetiden, skal dette flertal altså findes i byrådet - og ikke i mit udvalg.

Forrykt med religiøse symboler i skole og ældrepleje

- Jeg har her godt 14 dage inde i min byrådsperiode, stadigvæk ikke undersøgt på, om der kan samles et flertal imod religiøs påklædning i offentlig tjeneste, men dette flertal vil jeg til stadighed afsøge og forfølge, så længe jeg er valgt til embedet.

- Det er nemlig et legitimt politisk ønske, at jeg ikke syntes om religiøs påklædning i offentlige jobs. Vi tillader ikke politi, militær og dommerstanden at bruge religiøs påklædning (endnu i hvert fald).

- Denne praksis kigger vi stadigvæk måbende mod Sverige efter. At vi i et sekulariseret samfund accepterer religiøse symboler i f.eks. ældrepleje og på vores skoler, finder jeg forrykt, på lige fod med, hvis jeg dukkede op i undervisningen på min SOSU-skole i T-shirt med Dansk Folkeparti logo.

Tørklæder og halal fastholder nyborgerne

- Det gør vi bare ikke i Danmark. Vi holder os neutrale. Politiske og religiøse holdninger skal ikke med på job i det offentlige.

- Hvad tænker halalhippierne mon om, at personale i ældreplejen lagde tidsskriftet 'Vagttårnet' fra Jehovas Vidner rundt i de hjem, hvor de skulle udøve pleje? Det accepterer vi ikke. Vi vil ingen religion have med på offentlige arbejdspladser.

- Jeg foregriber forklaringen om, at tørklædet ikke er religiøst men kulturelt betinget. I så fald er det ikke bygget på normer og værdier, jeg har med i min opfattelse af kulturbegrebet.

- Jeg mener faktisk man skader nyborgerne, når man mener, at værdierne er til forhandling.

Får jeg 15 mandater ryger religionen ud

- Vi fastholder disse nyborgere i en segregation, hvor de ikke bliver inkluderede medborgere, hvis vi forhandler værdierne i samfundet. Vi gør dem en bjørnetjeneste.

- Får jeg 15 mandater bag mig, ryger religionen ud af de offentlige arbejdspladser i kommunen. Jeg har ikke ændret holdning, skriver Bob, men hvad tror du?