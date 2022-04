DF'er til angreb på P-bøder

P-bøder på sygehusets område skal annulleres, hvis man kan dokumentere at man var på sygehuset, lyder det fra DFs mand i Aalborg Byråd og Regionsrådet i Region Nord.

- Det kan heller ikke være rigtigt, at vi skal betale for at parkere bil på sygehusene.

- Det kostede mig 2000 kr. i parkering for at blive behandlet for kræft.

Brugte sygehus-P-bøde som invitation

Sådan skriver Maja W. i en af 110 kommentarer, der er skrevet B.T.s Facebookprofil om de i særklasse uforståelige P-bøder, der bliver udskrevet til folk, der skal på sygehuset.

- De problemer er der ved samtlige hospitaler, skriver Annette N. og Trine J. er enig:

- Vi fik en p-bøde, da jeg fødte vores anden datter på 1 time.

- Træls penge at skulle af med, men sjov at bruge til indbydelse til barnedåb, skriver hun.

Betaler efter tre rykkere: Lone tør ikke andet

Man skal have bøden annulleret

nationen! har bragt adskillige af den slags sygehussager - og under corona også historier om massevis af P-bøder til borgere, der skulle vaccineres. F.ex den om Berit, der kørte sin 86-årige til Bella Centers covid-19-center.

Pissede folk af: P-vagter stopper nu

Og nu fortæller byrådspolitiker i Aalborg og regionsrådsmedlem i Region Nordjylland Kristoffer Hjort Storm til B.T. at nogle af de P-bøder, parkeringsselskabet Apcoa udskriver på Aalborg Universitetshospitals område til patienterm faktisk burde annulleres:

Hvis man kan dokumentere sygehusbesøg

- Det er jo fair nok, at den enkelte p-vagt giver bøden.

- Men man skal kunne få den annulleret hurtigt og nemt bagefter, hvis man kan dokumentere, man har været på sygehuset, siger politikeren til B.T. men hvad siger du?